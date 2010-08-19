DHMİ'ye personel alınacak

T24- Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan duyuruya göre, 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan, Stajyer Hava Trafik Kontrolörlüğü için KPSSP3 puan türünden en az 80 puan alan adaylar, Asistan Hava Trafik Kontrolörlüğü için KPSSP3 puan türünden en az 70 puan alan adaylar sınava katılabilecek.



Sınava girmek isteyenler, Genel Müdürlükten veya web sitesinden “www.dhmi.gov.tr” temin edecekleri Aday Başvuru Formu'nu doldurarak, belirtilen belgelerle birlikte 20 Ağustos-15 Eylül 2010 tarihleri arasında DHMİ Genel Müdürlüğü Personel ve İdari İşler Daire Başkanlığında olacak şekilde şahsen veya posta yoluyla başvuracaklar.



SINAVLARIN YAPILACAĞI YER

Bilgisayar destekli seçme programı sınavı veya yazılı sınavlar, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nde 1 Ekim-1 Kasım 2010 tarihleri arasında saat 09.00'da başlayarak yapılacak.

Bilgisayar destekli seçme programı sınavı veya yazılı sınava çağrılacak adaylara yazılı tebligat yapılacak, ayrıca “www.dhmi.gov.tr” adresinde ilan edilecek.

Sınavlarda başarı gösteren stajyer hava trafik kontrolör ve asistan hava trafik kontrolör adayları sözlü sınava sınav tarihi, yeri ve saati yazılı olarak yapılacak duyuruyla çağrılacak, ayrıca “www.dhmi.gov.tr” adresinde ilan edilecek.



Adaylarda aranan şartlardan bazıları şöyle:

Dört yıllık fakülte veya yüksek okul mezunu olmak. ICAO ANNEX'1 kriterlerine uygun “Hava Trafik Kontrolörü olur” ibareli sağlık raporu almak.

Hava/yer ve yer/yer sesli iletişiminde Türkçe ve İngilizce dillerinde, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmamak. (Bu durum sınav komisyonunca tespit edilerek tutanak altına alınacak ve yazılı sınavı geçmiş olsalar bile sınavı kazanmış sayılmayacak ve elenecekler.)

Hava Trafik Kontrol adaylarının seçimi için geliştirilmiş, bilgisayar destekli seçme sınavı veya genel yetenek, muhakeme, zeka, hafıza ve çabuk karar verme gibi özellikleri test etmeye yönelik yazılı sınav, Türkçe ve İngilizce dillerinde, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmamak gibi özelliklerin tespitine yönelik sözlü sınav şeklinde uygulanacak.