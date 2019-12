-DHMİ'DEN "KORSAN TELSİZ" AÇIKLAMASI ANKARA (A.A) - 07.06.2011 - Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, uçuş emniyeti, can ve mal güvenliği açısından, pilot/kontrolör iletişim kanallarına yönelik her türlü girişimin suç olduğunu, bu türden girişimler tespit edildiğinde her türlü teknik, idari ve cezai önlemlerin alındığını bildirdi. Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı basın organlarında ve internet sitelerinde ''hava araçlarının korsan telsiz yayınlarıyla yönlendirildiği'' yönünde haberlerin yer aldığı hatırlatıldı. Bu tür tehlikeli girişimlerin her ülkenin hava ulaşım sistemlerine müdahale etme olasılığının bilincinde olunduğu, havacılık sektöründe kullanılan her türlü teknik donanımın takibinin en son teknolojiler kullanılarak, sıfır hata ile yapıldığı vurgulanan açıklamada, zaman zaman, ''FM bandında'' yayın yapan radyo istasyonlarının pilot/kontrolör iletişim hatlarına girişim yaptığının rapor edildiği, uçuş emniyetini tehlikeye sokacak böylesi girişimlere kesinlikle izin verilmediği ifade edildi. Bu türden müdahalelerle ilgili raporlar alındığında, BTK'nın Bölge Müdürlükleri ve Merkezine derhal başvurularak, girişimin kaynağı olan radyo istasyonunun yayınlarının durdurulduğu kaydedilen açıklamada, ''Uçuş emniyeti, can ve mal güvenliği açısından, pilot/kontrolör iletişim kanallarına yönelik her türlü girişim, yürürlükteki mevzuatımıza göre suçtur, bu türden girişimler tespit edildiğinde her türlü teknik, idari ve cezai önlemler alınmaktadır'' ifadesi kullanıldı.