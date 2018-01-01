T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHMİ, yurt dışında şirket kuruyor

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,(DHA) DEVLET Hava Meydanları İşletmesi'nin(DHMİ) yurt dışında faaliyet gösterecek olan şirketinin kuruluş işlemlerinin tamamlanmak üzere olduğunu belirten Genel Müdür Funda Ocak, personeli  Malta’da yabancı dil kursuna gönderilecek

01 Ocak 2018 16:42

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,(DHA) DEVLET Hava Meydanları İşletmesi\'nin(DHMİ) yurt dışında faaliyet gösterecek olan şirketinin kuruluş işlemlerinin tamamlanmak üzere olduğunu belirten Genel Müdür Funda Ocak, personeli  Malta’da yabancı dil kursuna gönderileceklerini açıkladı.

Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak, “Vaatlerimiz arasında bulunan yurt dışı açılımı konusunda önemli bir aşamaya geldiğimizi müjdelemek istiyorum. Yurt dışında faaliyet gösterecek olan şirketimizin kuruluş işlemleri tamamlanmak üzere. Şirket yılın ilk çeyreğinde faaliyete başlayacak.  Mademki yurt dışına açılıyoruz, küresel marka olmak için gayret sarf ediyoruz. Öyleyse bunun alt yapısını eksiksiz bir şekilde hazırlamamız lazım dedik, ‘Yabancı dil eğitimi seferberliği’ başlattık.  Malta’nın önde gelen bir merkeziyle gerekli bağlantıları yaparak aylık periyotlarda arkadaşlarımıza yerinde, hızlandırılmış kurs imkanı sağladık. İlk grubumuz yakında ders başı yapacak” dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YILDIZİSTANBULDHA DEVLET Hava MeydanlarıGenel Müdür Funda OcakMaltadaKonuylaDHMİ Genel Müdürü Funda OcakYurt

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24