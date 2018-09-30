DHMİ, yeni havalimanı için eğitimlerini sürdürüyor

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Yeni Havalimanı’nın açılışına sayılı günler kala, açılışta aksaklıkların yaşanmaması için Devlet Hava Meydanlar İşletmesi (DHMİ), hava seyrüsefer hizmetleri, işletme, inşaat, bilgi teknolojileri ve elektronik altyapının tamamlanmasına yönelik eğitimlerine devam ediyor

Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan (DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak, İGA ve diğer paydaşlarla koordineli çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Ocak açıklamasına şöyle devam etti:

“Hava seyrüsefer hizmetleri, işletme, inşaat, bilgi teknolojileri ve elektronik altyapının tamamlanmasına yönelik faaliyet, eğitim ve testler 7/24 esasına göre titiz bir şekilde tamamlandı, bazı eğitimler ise devam ediyor. Bu kapsamda; AHL’den bu havalimanımıza geçecek olan personelin, ILS, radar, VOR eğitimleri tamamlandı. Yeni atanacak personele ayrıca Hava trafik güvenliği elektronik personeli (ATSEP) eğitimi verilecek. İstanbul’da düzenlenen temel ATC kurslarında 125 ilave kontrolör yetiştirilerek İstanbul kontrolör sayımız 335\'e çıkarıldı, yeni havalimanında hava trafik kontrol hizmeti verecek tüm personelimiz Eurocontrol bretigny deney merkezinde gerçek zamanlı simülasyonlarını başarıyla bitirdi. Kuruluşumuz imkânlarıyla geliştirilen atcTRsim simülatörleriyle kule ve yaklaşma kontrol çalışmalarıyla hazırlıklarımız tamamlandı.”

EĞİTİMLER 4 EKİM’DE SONA ERİYOR

Funda Ocak,29 Ekim’de gerçekleşecek İstanbul Yeni Havalimanı’nın açılışının ardından günde ortalama bin 600 uçuşu kontrol edecek hava trafik kontrolörlerinin eğitimlerini tamamlandığını ve göreve hazır olduklarını söyledi. Ocak, “ Açılışta saatte 70 takiben 80 ve günde ortalama 1600 uçuşu kontrol edecek kontrolörlerimiz göreve hazır şekilde, sabırsızlıkla açılışı bekliyor. Öte yandan Havacılık Akademi’miz tarafından İGA personeline yönelik eğitim programlarımız da yoğun şekilde devam ediyor. Kuruluşumuzun İstanbul Yeni Havalimanı’na yönelik 04 Mayıs 2018 tarihinde başlayıp devam eden eğitim faaliyetlerinde MEB talim terbiye kurulu ve SHGM onaylı 15 ayrı eğitim başlığı altında 91 ayrı sınıfta 1861 sertifikalık eğitim gerçekleştirildi. 43 ayrı sınıfta 850 personel ile 26 Eylülde başlayan çeşitli dallardaki eğitimler, 04 Ekim 2018 tarihinde sona erecek. Açılış tarihi olan 29 Ekim 2018’e kadar da yaklaşık 100 ayrı eğitim sınıfında 2000 sertifikalık eğitim faaliyeti planlanmış bulunuyor” dedi.

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