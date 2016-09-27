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15 Temmuz Darbe Girişimi

DHMİ: TARKİM'e ait hangarları teslim aldık

Tarkim Havacılık’ın sahibi Faruk Bayındır, ‘FETÖ’ ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle aranıyordu

27 Eylül 2016 16:48

Atatürk ve Adana Havalimanlarında bulunan Faruk Bayındır’ın şirketi olan Tarkim Havacılığa ait hangarlara 15 Temmuz’daki darbe girişiminin ardından yapılan operasyonlarda ‘FETÖ’ ile bağlantısı olduğu iddiasıyla el konulmasının ardından Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) hangarların teslim alındığını açıkladı.

Konuyla ilgili olarak DHMİ resmi internet sitesi üzeriden şu açıklamayı yaptı:

“Tarkim Uçak Bakım Onarım ve Havacılık Anonim Şirketine ait Atatürk ve Adana Havalimanlarında bulunan hangarlar için ilgili firma ile DHMİ Genel Müdürlüğümüz arasında akdedilen sözleşmeler iptal edilmiştir.

"667 sayılı KHK'nın 8. Maddesine istinaden DHMİ Genel Müdürlüğümüz ile Tarkim Uçak Bakım Onarım ve Havacılık Anonim Şirketi arasında akdedilmiş bulunan tüm sözleşmeler için resen iptal kararı alınmıştır. Bu karar 26 Eylül 2016 tarihinde anılan şirkete tebliğ edilmiş ve hangarlar teslim alınmıştır. Daha sonra kapatılan İstanbul ve Adana'daki hangar ve ofisler güvenlik görevlilerince emniyete alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Uçaklarda aramalar yapılmıştı

15 Temmuz darbe girişiminin ardından yapılan operasyonlarda 'FETO' ile bağlantısı olduğu iddia edilen ve yurt dışına gittiği tespit edilen İbrahim Faruk Bayındır'a ait şirket olan Tarkim Havacılık'ın İstanbul Atatürk Havalimanı ve Adana Havalimanı'na polis ekipleri gönderilmişti. DHMİ tarafından kira sözleşmesi fesh edilen Tarkim Havacılık hangarlarına el konulurken, hangarda bulunan 10 uçakta arama yapılmıştı.

Polis dün arama yaptı

Tarkim Havacılık’a ait hangar polis tarafından mühürlenmişti. Hangarda bulunan uçaklarda ise arama yapıldı.

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