DHMİ: Kasım ayında yaklaşık 14 milyon yolcuya hizmet verildi

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) DEVLET Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2018 yılı kasım ayı verilerine göre Türkiye geneli havalimanlarında yaklaşık 14 milyon yolcuya hizmet verildiğini açıkladı.

DHMİ Genel Müdürlüğü 2018 yılının kasım ayına ilişkin havayolu, uçak, yolcu ve yük verilerini açıkladı. Konuyla ilgili olarak DHMİ Basın Müşavirliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2018 yılı kasım ayında, Havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 64 bin 745, dış hatlarda ise 41 bin 826 oldu. Aynı ayda üst geçiş (overflight) trafiği 38 bin 435 olarak gerçekleşti. Bununla birlikte hava yolunda hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişler ile birlikte 145 bin 006’ya ulaştı. 2018 yılı 11 aylık verilere göre ise hizmet verilen toplam uçak trafiği (üstgeçişler dâhil) 1 milyon 876 bin 054, toplam yolcu trafiği (direkt transit dâhil) 196 milyon 662 bin 680 oldu.

İÇ VE DIŞ HAT YOLCU SAYILARI AÇIKLANDI

Yolcu sayılarının da yer aldığı açıklamaya göre, bu ayda Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği 8 milyon 122 bin 448, dış hat yolcu trafiği ise 5 milyon 815 bin 463 oldu. Kasım ayında direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiğinin 13 milyon 952 bin 818 olarak gerçekleştiği bildirdi. Kasım ayında Türkiye’deki tüm havalimanlarında yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; kasım ayı itibarıyla iç hatlarda 59 bin 645 ton, dış hatlarda 221 bin 246 ton olmak üzere toplamda 280 bin 891 tona ulaştı. 2018 yılı 11 aylık verilerine göre ise yük (Kargo+Posta+Bagaj) trafiği ise 3 milyon 538 bin 533 tona ulaştığı ifade edildi.