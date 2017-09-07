DHMİ ilk 8 ayda 127 milyon yolcuya hizmet verdi

Faik KAPTAN-Murat ÇAKIR/İSTANBUL,(DHA) DEVLET Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ ) Genel Müdürlüğü, yaptığı bir açıklamayla bu yılın ilk sekiz ayında tüm yurtta toplam 127 milyon yolcuya hizmet verildiğini açıkladı.

DHMİ\'nin açıklamasına göre ilk sekiz ayda şu rakamlara ulaşıldı:

“ 2017 Yılı ağustos sonu (8 Aylık) gerçekleşmelerine göre; hizmet verilen toplam uçak trafiği (üstgeçişler dâhil) yüzde 3,9 artışla 1milyon 265 bin 900’e, toplam yolcu trafiği (direkt transit dâhil) yüzde 9,1 artış ile 127 milyon 136 bin 893’e, yük (Kargo+Posta+Bagaj) trafiği ise yüzde 9,6 artışla 2milyon 220 bin 901 tona ulaştı.

“ 2017 yılı Ağustos ayına ait havayolu uçak, yolcu ve yük istatistikler ise havalimanlarının uçak trafiği geçen yılın aynı ayına göre iç hatlarda iç hatlarda yüzde 8,3 artışla 90 bin 237, dış hatlarda ise yüzde 13,6 artışla 69 bin 548 oldu. Toplam uçak trafiği de (üstgeçişler dâhil) yüzde 10,1 artışla 200 bin 321 oldu.

AĞUSTOS AYINDA DIŞ HAT YOLCU YÜZDE 28,5, İÇ HAT YOLCU YÜZDE 6,1 ARTTI…

DHMİ verilerine göre ağustos ayında iç hat yolcu sayısı yüzde 6,1 artışla 10 milyon 605 bin 378, dış hat yolcu sayısı ise yüzde 28,5 artışla 11milyon 7 bin 981 olarak kaydedildi. Böylece söz konusu ayda direkt transit yolcular da dâhil edildiğinde yolcu sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,3 artış ile 21milyon 646 bin 682 oldu.

ATATÜRK HAVALİMANI.

DHMİ’nin açıkmasında Atatürk Havalimanında ağustos ayında 2016 yılı ağustos ayına göre iç hatta yüzde 5 artışla 1 milyon 920 bin 511 yolcu, dış hatta yüzde 12 artışla 4 milyon 652 bin 206 yolcu olmak üzere toplamda (direkt transit dâhil) yüzde 10 artışla 6 milyon 573 bin 137 yolcu hizmet aldı. Ağustos sonu itibariyle ise toplam yolcuda yüzde 3 artışla 41milyon 647 bin 324 yolcu hizmet aldı.”

DHMİ ayrıca turizme yönelik havalimanlarındaki ağustos ayında 2016 yılı ağustos ayına göre yaptığı mukayesede şu bilgileri verdi:

“ Antalya Havalimanında; dış hat yolcu trafiğinde yüzde 73 artış ile 3 milyon 456 bin 620 yolcu, Muğla Dalaman Havalimanında; dış hat yolcu trafiğinde yüzde 19 artış ile 455 bin 467 yolcu, Muğla Milas-Bordum Havalimanında; iç hat yolcu trafiğinde yüzde 5 artış ile 447 bin 636 yolcu, Alanya Gazipaşa Havalimanında; iç hat yolcu trafiğinde ise yüzde 12 artış ile 61 bin 497 yolcu trafiği gerçekleşti.”

ÜSTGEÇİŞ (OVERFLIGHT) TRAFİĞİNDEKİ ARTIŞ DEVAM ETTİ

Üstgeçiş (overflight) trafiğinde artış eğilimi devam ettiğinin belirtildiği açıklama ise şöyle denildi:

“ Ağustos ayında üst geçiş (overflight) trafiği, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 artışla 40 bin 536 oldu. İlk 8 aylık gerçekleşmelere göre üst geçiş (overflight) trafiği, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,6 artışla 267 bin 722 oldu.”

YÜK TRAFİĞİ TOPLAMDA YÜZDE 12,4 ARTTI…

Havalimanları Yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği Ağustos ayı itibarıyla iç hatlarda yüzde 5,6 artışla 100 bin716 ton, dış hatlarda yüzde 15,2 artışla 270 bin 870 ton, toplamda ise yüzde 12,4 artışla 371 bin 586 tona ulaştı.