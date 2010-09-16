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Yaşam

DHMİ HAVAALANLARINI KİRALAYACAK ANKARA (A.A)

16 Eylül 2010 13:41

-DHMİ HAVAALANLARINI KİRALAYACAK ANKARA (A.A) - 16.09.2010 - Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Nevşehir Kapadokya Havalimanı ile Samsun, Sinop ve Tokat havaalanları için yıl sonuna kadar kiralama ihalesine çıkacak. Alınan bilgiye göre, DHMİ Genel Müdürlüğü, bu yıl Nevşehir Kapadokya Havalimanı ile Samsun, Sinop ve Tokat havaalanlarını kiralayacak. Önce Nevşehir Kapadokya Havalimanı için ihaleye çıkacak olan DHMİ Genel Müdürlüğü, Samsun, Sinop ve Tokat havaalanları için ise tek paket halinde kiralama ihalesi yapacak. Havaalanları için değer tespit çalışmalarına başlayan DHMİ Genel Müdürlüğü, tesisleri, teklif edilen kira bedeli üzerinden ihale edecek. Buna göre ihalede, firmalar belirlenecek işletme süresi için kira bedelleriyle yarıştırılacak. -KİRALANACAK TESİSLER- Sivil havacılık için 1998 yılında hizmete açılan Nevşehir Kapadokya Havalimanı'nın, 700 bin yolcu kapasitesine sahip iç ve dış hatlar terminali bulunuyor. Samsun Çarşamba Havaalanı, 1999 yılında sivil havacılık için hizmete girmişti. Şehir merkezine uzaklığı 25 kilometre olan havaalanı, 2 milyon yolcu kapasitesine sahip. Sivil uçuşlar için kullanılan Sinop Havaalanının, 150 bin yolcu kapasitesi bulunuyor. Sinop Havaalanı, şehre 8 kilometre uzakta yer alıyor.  1995'te hizmete giren Tokat Havaalanı, şehirden 20 kilometre uzakta bulunuyor. Tokat Havaalanı, yıllık 150 bin yolcu kapasitesine sahip.

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