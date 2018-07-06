DHL Freight, Manisa'daki yeni deposunun açılışını kutladı

MANİSA, (DHA)- DHL Freight, Manisa Organize Sanayi Bölgesi\'nde bulunan 38 bin metrekarelik yeni deposunda, depolama ve katma değerli lojistik hizmetler sunacak.

Avrupa\'daki karayolu taşımacılığı hizmetlerinin tedarikçilerinden olan DHL Freight, 5 Temmuz Perşembe günü Manisa Organize Sanayi Bölgesi\'nde yer alan yeni deposunun açılışını gerçekleştirdi. Yaklaşık 50 kişinin çalıştığı DHL Freight\'ın yeni deposunda, 10 kişiye yeni istihdam sağlanırken, depolama hizmetlerinin yanı sıra şirketlere özel katma değerli hizmetler sunulacak.

DHL Freight\'ın müşterilerinden gelen depolama hizmetleri taleplerini karşılamak için inşa ettiği yeni deposunun açılışını DHL Freight CEO\'su Uwe Brinks ve DHL Freight Türkiye Genel Müdürü Hasan Kavcı yaptı. Yatırım, karayolu taşımacılığında tartışmasız pazar ve kalite lideri olma hedefiyle DHL Freight\'ın, FREIGHT 2020 stratejisinin bir parçası olarak hayata geçirildi. Bu hedefe ulaşmak için DHL Freight, 32 ülkedeki 200 terminalinden oluşan ağına yatırım yapmaya devam ediyor.

DHL yetkilileri, yeni deponun Türkiye\'nin büyüyen ekonomisi ve lojistik sektörüne paralel, artan müşteri talebine yanıt verebilmek için inşa edildiğini ve deponun işletmesi için DHL Freight\'ın yeni istihdam fırsatları sağladığını söyledi.

DHL Freight CEO\'su Uwe Brinks, \"Manisa, Türkiye\'nin ilk lojistik köyünün yanı sıra ülkenin önde gelen üreticileriyle ithalat-ihracat şirketlerine ev sahipliği yapıyor\" derken, DHL Freight Türkiye Genel Müdürü Hasan Kavcı, \"Yeni depomuz, bu global operasyonların parçası olmak için bize harika bir fırsat sunuyor\" diye konuştu.

\'DHL\' DÜNYANIN LOJİSTİK ŞİRKETİ

DHL, 220\'den fazla bölge ve ülkedeki 360 bin çalışanıyla, global ticaret akışı sağlıyor. Ulusal ve uluslararası parsiyel taşımacılıktan e-ticaret nakliyat ve tedarik çözümlerine, uluslararası ekspres, kara, hava ve deniz taşımacılığından endüstriyel tedarik zinciri yönetimine kadar uzanan geniş bir yelpazede lojistik hizmetler sunuyor. Teknoloji, ilaç, sağlık, enerji, otomotiv ve perakende dahil, büyüyen pazarlara ve endüstrilere özel geliştirdiği çözümleri, kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ve gelişmekte olan pazarlardaki rakipsiz konumuyla, \'dünyanın lojistik şirketi\' olarak tanımlanıyor. DHL, 2017 yılında 60 milyar Euro\'nun üzerinde gelir elde eden Deutsche Post DHL Group\'un çatısı altında faaliyet gösteriyor.

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