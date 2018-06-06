DHL Express'te toplu sözleşme hakkı TÜMTİS'in

DHL Express’te işverenin açtığı itiraz davasını Tüm Taşıma İşçileri Sendikası (TÜMTİS) kazandı. İstanbul 14. İş Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme, TÜMTİS'i haklı buldu.DHL Express işyerinde toplu sözleşme yetkisi için sendikanın yeterli yasal çoğunluğu sağladığı, mahkeme kararıyla tescillenmiş oldu.

Uluslararası kargo şirketi DHL Express’te TÜMTİS örgütlenme çalışması yaparak Şubat 2017’de çoğunluk tespitinde bulunmuş ve Çalışma Bakanlığı’ndan çoğunluk tespiti belgesini almıştı. Ancak yasalardaki boşluklardan faydalanan işveren, çoğunluk tespitine karşı itiraz davası açmıştı.

İşveren, baskı ve mobbing ile işçileri sendikadan istifa ettirmeye çalıştığı iddia edilmiş, bu süreçte sendika üyeliğinden istifa etmeyi kabul etmeyen ve sendikal örgütlenme çalışmasına aktif olarak katılan 9 işçiyi çeşitli gerekçeler öne sürerek işten çıkarılmıştı.. İşten çıkarılan DHL Express işçileri, TÜMTİS öncülüğünde işyeri önünde oturma eylemi başlatmışlardı.