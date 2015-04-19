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DHKP-C'li Şafak Yayla'nın mezarını ziyarete gelenlere polis müdahalesi

Savcı Kiraz'ın rehin alındığı operasyonda öldürülen Yayla'nın mezarını ziyaret etmek isteyenler gözaltına alındı, Giresun'da olaylar çıktı

19 Nisan 2015 19:25

Çağlayan adliyesinde Savcı Mehmet Selim Kiraz’ı rehin aldıkları operasyonda öldürülen DHKP-C’li Şafak Yayla’nın mezarını ziyarete gitmek isteyenlere polis izin vermedi. Grubu taşıyan otobüsleri durduran polis, otobüstekileri gözaltına aldı. Giresun’a götürülen bu kişilere Giresun halkı tepki gösterdi.

DHA’da yer alan habere göre, grubu taşıyan 2 otobüs dün saat 17.00 sıralarında Giresun’un Görele ilçesine geldi. Şafak Yayla’nın mezarını ziyaret için Çanakçı ilçesine gitmek isteyenleri taşıyan otobüsleri Görele ilçesinde durduran polis grubun geçmesine izin vermedi. Şafak Yayla’nın yakınları da, Görele’de otobüslerde bekleyenlerle görüşerek köye gelmemelerini istedi, ancak ikna edemedi. Uzun süre devam eden gerginlik saat 20.20 sıralarında iyice arttı. Otobüsten inen grup, “Şafak Yayla ölmez” sloganı atmaya başlayınca polis müdahale etti. Polis, gruptakileri kelepçeledi. Müdahale sırasında Görele-Çanakçı karayolu da ulaşıma kapandı. Gözaltına alınan yaklaşık 53 kişi, polis ekiplerince Giresun’a götürüldü.

Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen gruba emniyet önünde tepki
Gözaltına alınanlar sağlık kontrollerinin ardından Giresun İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı binanın çevresinde ilerleyen saatlerde toplanan kalabalık DHKP-C aleyhinde slogan attı, üst geçide Türk bayrağı astı, Karadeniz Sahil Yolu’nu da ulaşıma kapattı. Üst geçitten Emniyet Müdürlüğü’nün park yerinde bulunan grubu taşıyan otobüsün camlarını da taş atarak kıran kalabalığa karşı polis biber gazı kullandı. Giresun Emniyet Müdürü Uğur Öztürk’ün “ikna çabalarına rağmen” öfkeli grup olayları sürdürdü, Karadeniz Sahil Yolu’nun şehir içi geçişini de engelledi. Olay yerindeki jandarma ekipleri protestocuları engellemeye çalıştı. Uzun bir süre devam eden olaylar sırasında polis yine biber gazıyla müdahalede bulundu, kalabalık da polise taş ve şişe attı, üzerlerine araç sürdü. Bir süre devam eden gerginlik sonrasında grup dağıldı.

Gözaltına alınan 53 kişi serbest bırakılarak İstanbul’a götürüldü
Emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılan 53 kişi ise, geniş güvenlik önlemli eşliğinde geldikleri araçlarla Giresun’dan İstanbul’a götürüldü.

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