DHKP-C: Biz de eylem hazırlığındaydık, yanlışlıkla üstlendik

DHKP-C, salı akşam Sultanahmet'te gerçekleşen canlı bomba saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Emniyeti hedef alan ve bir polisin şehit olduğu saldırıyı daha önce yaptığı açıklamayla üstlenen örgüt, "6 Ocak günü Sultanahmet'teki Turizm Şube Müdürlüğü'ne yönelik eylem örgütümüze ait değildir. Eyleme yönelik yaptığımız üstlenmeyi bu nedenle geri çekiyoruz. Tüm halkımızdan, taraftarlarımızdan özür dileriz" açıklamasını yaptı.

İnternet üzerinden yapılan açıklamada, "Hata yaptık; çünkü faşizm koşullarında savaşıyoruz. Biz de eylem hazırlığındayız. Sultanahmet'teki eylemle aynı zamanlara denk gelmiştir. Faşizm koşullarında, eylemin ve savaşçılarımızın güvenliği için aldığımız haberleşmeyi en aza indirme ve diğer önlemler nedeniyle bu hata yaşanmıştır. Düzeltir ve tüm halkımızdan özür dileriz" denildi.