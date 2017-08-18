DHAYURT: LASTİĞİ PATLAYAN ANKARA UÇAĞI 10 SAATLİK ROTAR YAPTI

ÇANAKKALE Havalimanı\'na inerken arka sol lastiği patlayan AnadoluJet\'in \'Mardin\' adlı uçağının, bugün saat 06.05\'de Ankara\'ya gerçekleştireceği sefer iptal edildi. Çanakkale\'de yedek lastik ve onarım imkanı bulunmadığı için İstanbul\'dan yedek lastik getirilirken, yolcular şuana kadar 10 saatlik rotar nedeniyle mağduriyet yaşadı.

Ankara Esenboğa Havalimanı\'ndan saat 00.05\'de hareket ederek Çanakkale Havalimanı\'na saat 01.15\'de iniş yapan AnadoluJet\'e ait 189 kişi kapasiteli boeing 737-800 tipi yolcu uçağının arka sol lastiği, pistten aprona seyrederken büyük bir gürültüyle patladı. Lastik uçağın inişinden sonra patladığı için iniş sırasında bir tehlike yaşanmadı. Ancak aynı uçak sabah 06.05\'de, Çanakkale\'den Ankara\'ya, THY 7179 sayılı seferi gerçekleştirecek olmasına rağmen, Çanakkale\'de ne patlayan lastiğin onarımı yapılabildi ne de yedek lastik bulunabildi.

Sabah Ankara\'ya gitmek için Çanakkale Havalimanı\'na gelen yolculara durum iletildi. Bazı yolcular karayoluyla Ankara\'ya gitmeyi tercih ederken, uçağın kalkışını bekleyen bazı yolcular ise otele yerleştirildi. Bazı yolcular da havalimanında bekledi. Kalkış için kendilerine birkaç kez saat verilmesine rağmen saat 16.00\'ya kadar uçağın halen Ankara seferini gerçekleştirememesi nedeniyle 10 saattir bekleyen yolcular, mağdur olduklarını söyledi.

Yolculardan Hüseyin Akbulut (46), \"Biletimi aldım sabah saat 05.00\'de havalimanındaydım. Ankara\'dan Çanakkale\'ye işlerimi halletmek için geldim. İşlerimi hallettim. Ankara\'da saat 10.00\'daki toplantıma yetişmek için üzere biletimi saat 06.05\'e almıştım. Sabah saat 05.00\'de geldiğimde uçağın saat 14.00\'de kalkacağını bildirdiler. Gerekçesini sorduğumda, uçağın lastiğinde problem olduğunu ve bu sorun çözüldükten sonra uçağın kalkacağını bildirdiler. Ben kendilerinden başka yolcular gibi başka çözüm bulmalarını istedim. Çözüm üretilemeyeceği söylendi. Biz daha sonra şehre döndük. Telefonla bize verilen bilgi doğrultusunda saat 13.30\'da havalimanına geldik. Bize uçağın saat 17.15\'den önce kalkamayacağı ikinci kez bildirildi. Bunun gerekçesini sorduğumuzda uçağın lastiğinin başka bir şehirden buraya nakledildiğini ve buraya geldikten sonra lastiğin değiştirilerek uçağın kalkacağını bildirdiler. Sözlü ya da telefonla doğru bir bilgilendirme yapılmadı. İnsanların mağduriyetlerinin çözüleceği konusunda yardım alamadık. Şuanda hali hazırda saat 15.20 ve uçağın ne zaman kalkacağını ve ne zaman Ankara\'ya döneceğimizi bilmiyoruz. Bu durumun yaşanmasından dolayı çok üzgünüz. Bu konuda gerekli tedbirlerin alınması çok önemli diye düşünüyorum. Dört tane ve yahut iki tane uçak lastiğinin olmamasından dolayı bir uçak 10 saat bekletilmemeli. Bunun çözümü üretilmeli diye düşünüyorum\" dedi.

Öte yandan şirket yetkililerinin İstanbul\'dan teknik ekip ve yedek bir lastik temin ederek saat 16.00 sıralarında bunu Çanakkale\'ye getirdikleri öğrenildi. Kısa süre içinde de patlayan lastiğin değiştirilerek, gerekli kontrollerin ardından uçağın Ankara seferini ne zaman yapacağının yolculara açıklanacağı bildirildi.

Görüntü Dökümü

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- Apronda bekleyen uçaktan görüntü

- Patlayan lastikten görüntü

- Havalimanında bekleyen yolculardan görüntü

- Yolcu Hüseyin Akbulut ile röp.

- Havalimanından görüntü

Haber- Kamera: Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)



