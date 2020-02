DHAYURT BÜLTENİ-12

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize ihanet edenlere saygımız olmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin\'i terör unsurlarından arındırarak gerçek sahiplerine vereceklerini söyledi. Erdoğan, tek bir terörist kalmayıncaya sürecek mücadelenin Afrin\'in ardından İdlib ve Münbiç ile devam edeceğini belirtti, \"Ta 11 bin kilometreden kalkıp gelenler, bu teröristlere maaşlarını verenler kusura bakmasınlar; eğer bizimle müttefikseniz müttefikliğin gereğini yapın, değilseniz onu söyleyin. Biz müttefiklerimizle beraber hep yürüdük, ihanet etmedik. Şunu bilin ki; bize ihanet edenlere saygımız olmaz\" dedi.

Ak Parti Gaziantep il kongresine katılmak üzere kente gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongrenin yapılacağı Karataş Spor Salonu önündeki alanda toplanan binlerce kişiye hitap etti. Otobüs üzerinden kalabalığa seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan askerleri andı. Bakara Suresi 154\'üncü ayeti Arapça okuyarak tercümesini yapan Erdoğan, \"Kur\'an\'ı Kerim\'de ne buyuruyor; \'Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler, ancak siz anlamazsınız, siz bilemezsiniz.\' Şu anda askerlerimiz zırhlı taşıyıcılarda giderken ne diyorlardı, \'düğüne gidiyoruz.\' İşte şahadete yürüyen düğüne gider gibi yürür. Şu anda 2021 oldu, daha da olacak. Orada tek terörist kalmayıncaya kadar, inşallah oradaki teröristleri derdest edip o toprakları sahiplerine o yerleri teslim edeceğiz\" dedi.

\'HİÇBİR ZAMAN ZALİMLERLE BERABER OLMADIK\'

Fırat Kalkanı Harekatı ile toprakları gerçek sahiplerine verdiklerini ve müttefik ülkelerin Türkiye\'ye yönelik eleştirilerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu: \"Biz Fırat Kalkanı Harekatı\'nda bunu yaptık mı? Cerablus\'ta yaptık mı? Rai de, El Bab\'da yaptık mı? Afrin\'de, İdlib\'de Münbiç\'te de yapacağız. Kimse oraların sahibi, onlar gelecek, sahibi olmayanlar değil. Ta 11 bin kilometreden kalkıp gelenler, bu teröristlere maaşlarını verenler kusura bakmasınlar. Eğer bizimle müttefikseniz müttefikliğin gereğini yapın, değilseniz onu söyleyin. Biz müttefiklerimizle beraber hep yürüdük, ihanet etmedik. Şunu bilin ki; bize ihanet edenlere saygımız olmaz. Şu anda Suriye\'de eğer Esed\'den bahsediliyorsa, Esed katildir. Zira bir milyona yakın vatandaşını öldüren bu değil mi? Kimyasal silahlarla bunun yanında bütün konvansiyonel silahlarla kendi vatandaşını öldüren bu değil mi? Bu dünya, bu adama nasıl sahip çıkıyor, yanında nasıl yer alıyorlar. Biz hiçbir zaman zalimlerle beraber olmadık, zulmetmedik, zulmedenlerle yan yana olmadık. Şu anda da bunu yapıyoruz. Bugün biz Afrin\'e gittiysek, bunun için gidiyoruz. Bunun için de devam edeceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun.\"

\'RASTGELE TARLADAN VATAN OLMAZ\'

Rabia işareti yaparak tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ilkelerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 81 milyonun ayrım yapmadan tek millet olduğunu belirterek, \"81 milyon tek milletiz. Tek bayrak diyorum, çünkü bayrağımızın rengi şehidin kanı, hilal bağımsızlığımızın ifadesi, yıldız şehitlerimizin ta kendisidir. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak, eğer üstünde ölen varsa vatandır. Rastgele tarladan vatan olmaz, ama kanla yoğrulmuşsa işte o vatan olur. 780 bin kilometre kareyle tek vatanız. Tek devlet diyoruz; bizim Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka devletimiz var mı? Paralel devletmiş. Neredeler, Pensilvanya\'da. Arkasında kim duruyor, anlıyorsunuz, ondan sonra niye böyle söylüyorsunuz diyorlar. Söylememize gerek yok. Senin stratejik ortağına bu devlete darbe yapanı eğer orda saklıyorsan, onu bize vermiyorsan kusura bakma. Benim milletime ben bunu anlatamam ve anlatamıyorum da. Yapacağınız tek iş var, bu FETÖ denilen darbeciyi sizin bu ülkeye vermenizdir. Vermediğiniz sürece kusura bakmayın\" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak 500 bin Suriyeliye ev sahipliği yapan Gaziantep halkına misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

\'SEFER GÖREV EMRİ ÇIKTIĞI ANDA BAŞTA ŞAHSIM OLMAK ÜZERE YOLA ÇIKARIZ\'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karataş Spor Salonu\'nda, AK Parti Gaziantep İl Kongresi\'ne katıldı. Salonu dolduran kalabalığa hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 yılında yapılacak seçimler için çok çalışılmasını istedi. 7 milyar dolarlık ihracat ve 5 milyar dolarlık ithalat ile \'ekonomi devi\' diye tanımladığı Gaziantep\'ten bahseden Erdoğan, \"Kişi başına düşen dış ticaret rakamında bölgesinin lideri, Türkiye\'nin beşinci büyük şehri olarak Gaziantep\'i hesaba katmayan hiçbir ekonomik programın başarı şansı olamaz\" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının başında salonu dolduran kalabalıktan yükselen \'Reis bizi Afrin\'e götür\' sloganlarına, \"İhtiyaç olduğu anda bizler emir- komuta zinciri içerisinde hiç endişe etmeyin; sefer görev emri çıktığı anda, başta şahsım olmak üzere hep birlikte yola çıkarız\" diye karşılık verdi. Darbe girişimi gecesi sokaklara çıkanların, darbecileri engellediğini hatırlatan Erdoğan, \"Sizler 15 Temmuz\'da genel başkanınızın, Cumhurbaşkanınızın çağrısına uyarak meydanlara, caddelere, sokaklara dökülmediniz mi? Bu FETÖ\'cülere meydanları dar etmediniz mi? Gerçi, 251 şehidimiz oldu, 2193 gazimiz oldu; ama FETÖ\'cüler hedeflerine ulaşamadı. Onlara her taraf dar edildi. Şimdi de yine aynı şekilde elhamdülillah, 2021 terörist bugün etkisiz hale gelmiş durumda\" diye konuştu.

\'ENSAR OLDUNUZ, MUHACİRLERİ BAĞRINIZA BASTINIZ\'

Komşu ülkelerdeki problemlerin yansımalarının bölgede hemen görüldüğünü dile getiren ve Gaziantep\'e misafir ettiği 500 bin Suriyeli dolayısıyla teşekkür eden Erdoğan, \"Gaziantep misafir ettiği yaklaşık 500 bini bulan sığınmacıyla Suriye\'deki insani krizin sıkıntılarını iliklerine kadar yaşayan şehirdir; ama siz ensar oldunuz, muhacirleri bağrınıza bastınız. Yıllardır devam eden kriz süresince Suriyelilere ensar olan Gazianteplilere şükranlarımı sunuyorum. Sizler bu asil duruşunuzla sadece kardeşlik ve komşuluk hukukun gereğinin yerine getirmekle kalmadınız, dünyaya unutulmayacak insanlık dersi verdiniz\" dedi.

\'CERABLUS\'A 140 BİN SURİYELİ DÖNDÜ\'

\'Zeytin Dalı Harekatı\'nın başarıyla sürdürüldüğünü ve amaçlarının, buraların teröristlerden arındırılarak, gerçek sahiplerine teslim edilmesi olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: \"Fırat Kalkanı Harekatı\'yla huzur ve güvenli hale getirdiğimiz bölgeye 140 bin Suriyeli geri dönerek topraklarında hayatlarını sürdürmeye başladılar. İnşallah Afrin harekatında da aynı şekilde yine bölgedeki kardeşlerimiz tekrar kendi topraklarına, kendi evlerine dönmek suretiyle inşallah bu mülteci hayatına son vermiş olacağız. 37\'nci gününe giren harekatın başarıyla devam etmesi sonrasında birkaç yüz bin Suriyeli kardeşimizin geriye döneceğini anlıyorum. Biz Münbiç\'te ve diğer bölgelerde de güven ve huzuru sağladıkça Suriyelilerin tamamı evlerine, yurtlarına geri dönerek vatan hasretinden kurtulacaklardır.\"

\'DEAŞ, ORTADAN KALKMA NOKTASINA GELDİ\'

Türkiye\'nin terörle kararlı mücadelesinin sürdüğünü ve bunda başarılı olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:\"PKK\'sından DEAŞ\'ına, FETÖ\'süne kadar terör örgütleri eyleme geçtiklerinde Gaziantep bundan en büyük zararı gören şehirlerimizden birisi oldu. Allah\'ın izniyle PKK\'yı topraklarımız içinde hem de Irak\'ta her gün eziyoruz ve ezeceğiz. Suriye\'de PYD ismiyle kendine zemin arayan bölücü örgütü orada da tamamen yok edene kadar durmayacak, mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. DEAŞ denilen İslam ve Müslüman düşmanı örgüt de artık tamamen ortadan kalkma noktasına gelmiştir. Yıllarca kendi ülkelerinde ne kadar psikopat varsa örgütlü şekilde teşvik edip, DEAŞ saflarında savaşmaya bölgemize gönderdiler. Kardeşlerimizin ve bizim başımıza bela olan katil sürüsünün en azından bir kısmı şimdi geldikleri yere geri döndüler. 60 bin kişinin ismini ilgili ülkelere bildirdik. 6 bin kişiyi de bizzat kendimiz sınır dışı ederek geldikleri ülkelere iade ettik. İkazlarımızı kulak ardı edip sınırlarından çıkışları bilerek kontrol etmeyenler artık bu kişilerle varsın kendileri uğraşsınlar. FETÖ derseniz darmadağın olmuş vaziyette. Açılan davalar yavaş yavaş neticelenmeye başladı. Müebbet, ağırlaştırılmış müebbet ve yüklü cezalarla bedel ödüyorlar, ödeyecekler. Elbette sağda solda kalmış artıkları olabilir ama onlar da eninde sonunda yakayı ele vermekten kurtulamayacaklardır. Devletimiz, milletimiz bu alçak örgütün mensuplarının kalemlerini kırmış, defterlerini dürmüştür. Gelinen noktadan geriye dönüş asla söz konusu değildir. Bundan sonrası zaman ve süreç işidir.\"

\'ÇATLAK SESLERE ALIŞTIK\'

Gaziantep\'e yapılan yeni stadyumda maçların oynanması ile atıl durumdaki eski stadyum alanına daha önce cami yapılmasını istediğini hatırlatan Erdoğan, buna karşı çıkanlar olduğunu ancak ne olursa olsun caminin yapılacağını belirterek, şöyle konuştu: \"Duyuyorum ki bazı çatlak sesler bunu engellemeye kalkıyor. Bakanlar burada, sayın Vali\'ye de gerekli talimatı tekrar vereceğim, Belediye Başkanı burada, camiyi yapacak olan hayırseverimiz de burada. Öyle değil mi vazgeçmedik? Çok açık net söylüyorum, kim olursa olsun hiçbirini kafaya takmayın. Bu Cuma Camisi bu milletindir. Hiç kimse bunu engelleyemez. Bu ülke bir hukuk devletidir. Bu hukuk devletinde de şu STK\'nın sesi böyle çıkmış, şunun şöyle sesi çıkmış. Biz o çatlak seslere alıştık. Bizim işimiz var ve dolayısıyla bu yolda inançla, azimle yürüyeceğiz, yürüyoruz. Bunu kimse engelleyemez. İnşallah hemen bu projelerin son halini tekrar görmek isterim. Hemen adımı atalım, temeli atıp süratle işi başlatalım.\"

\'ÇİFTÇİYE DESTEĞİMİZ SÜRÜYOR\'

Gaziantep\'teki çiftçilere 1,3 milyar liralık tarımsal destek sağladıklarını hatırlatarak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nu eleştiren Erdoğan, \"Kılıçdaroğlu, \'Çiftçi destek alamıyor, şöyle, böyle\' diyor. Eline, diline dursun. Gaziantepli çiftçiye verdiğimiz destek 1.3 milyar lira, eski rakamla 1,3 katrilyon destek vermişiz. Gözü var görmez, kulağı var duymaz, dili var hakikati söylemez. Gaziantep\'e o kadar çok hizmet yaptık ki anlata anlata bitiremiyoruz. Gaziantep 5\'inci etap OSB\'de son iki yılda yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırımla inşa edilen 150 yeni fabrikada 10 bin vatandaşımız istihdam ediliyor. Bu manzara Gaziantep\'e yapılan kamu yatırımlarının boşa gitmediğini, işadamları tarafından üretim ve istihdama dönüştüğünü gösteriyor\" dedi.

\'AFRİN\'İN İMAR VE İHYASINDA GAZİANTEP\'E İHTİYAÇ VAR\'

\'Fırat Kalkanı Harekatı\' ile terör unsurlarından temizlenen bölgelerin alt yapısında Gaziantep\'te önemli çalışmalar yapıldığını, aynı şekilde Afrin\'in imar ve ihyasında da ihtiyaç buna duyulacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:\"Türkiye\'nin Gaziantep\'in yanı başında süren bir operasyon var. Bu harekatın en önemli lojistik merkezinden biri Gaziantep. Gaziantepli kardeşlerimizin operasyona katılan askerlerimize, polislerimize, jandarmaya gösterdiği muhabbeti yakından biliyorum. O hanım kardeşlerimizin elleriyle sardıkları sarmaları, yaptıkları içli köfteleri, tatlıları, kazan kazan yemekleri askerlerimize ikram eden sevgileri birlikte yiyecekleri paylaşan tüm kardeşlerime şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinin altyapısını da büyük ölçüde Gaziantep kurmuştur. Şu anda orada yürütülen çalışmalarda bu şehrimiz en büyük yükü omuzlamıştır. Afrin bölgesi güvenli hale getirildiğinde oranın imarında, ihyasında da Gaziantep\'e yine ihtiyaç duyacağız. Gaziantepli kardeşlerimiz bu operasyonların ve devamında yürütülen hizmetlerin angarya değil istiklalimizin ve istikbalimizin yapı taşları olduğunun çok iyi farkındadır. Tarih boyunca hep bölgenin parlayan yıldızı olan Gaziantep üretimi, ticareti, cömertliği, irfanı ile öncü ve örnek bir konumdadır. Biz de işte buradaki manzaradan ve ülkemizin her köşesinde yaşayan vatandaşlarımızın desteğiyle moraliyle hedeflerimize kararlı adımlarla ilerliyoruz.\"

\'TÜRKİYE BÜYÜDÜKÇE, SIKINTILARININ ÇAPI DEĞİŞİYOR\'

Yıllardır sürdürülen terörle mücadelede, \'Fırat Kalkanı Harekatı\', \'Zeytin Dalı Harekatı\' ile FETÖ\'nün darbe girişiminde şehit olanları anan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye\'nin büyümesiyle sıkıntılarının çapının da değiştiğini dile getirdi. Şehadete koşan bir milletin fertleri olunduğunu vurgulayan Erdoğan, toplumun da şehitlerine ve gazilerine sahip çıktığını söyledi. \'Büyük başın büyük derdi olur\' sözünü hatırlatan Erdoğan, \"Türkiye; büyüdükçe, güçlendikçe, ekonomide, diplomaside her alanda bir üst lige çıktıkça sıkıntıların çapı değişiyor. Dünkü Türkiye\'nin en büyük sorunu siyasi istikrarı sağlamaktı. Büyük hedef belirleyip, ulaşmaya çalışmak yerine küçülme yaşamadan mevcudu korumak en önemli başarı kriteriydi. Bugün 2017 yılında elde ettiğimiz yüzde 7,5 büyümeyi bile yeterli görmeyen Türkiye var. Hamdolsun bugün terör ve darbe başta olmak üzere istikrarına yönelik tehditleri yekvücut olarak karşılayıp üstesinden gelen bir Türkiye var. Terör örgütlerine zihni iğfal edilmiş 3-5 çapulcunun silahlı macera alanları olarak bakarsak yanılırız. Küresel güç mücadelesinin en alçak, en çirkin araçlarıdır. Onun için asla bölünmeyeceğiz her zaman iri, diri, bir ve beraber olacağız\" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından Şanlıurfa\'ya geçerken, tek liste ile gidilen kongrede ise mevcut il başkanı Eyüp Özkeçeci, göreve yeniden seçildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------------

- Kongrenin yapıldığı salon

- Salondan detaylar

- Tezahürat ve sloganlar

- Pankart ve afişler

- Cumhurbaşkanının gelişi

- Cumhurbaşkanından detay

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 394 MB

Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ, Mücahit YOLCU, Eyyüp BURUN/GAZİANTEP,(DHA)

=========================================

Başbakan Yıldırım\'dan, Ege ve Akdeniz uyarısı: Hiç kimse yanlış hesap yapmasın/EK

\'HERHANGİ BİR ALÇAKLIK OLURSA O ZAMAN 81 MİLYON AYAKTAYIZ\'

Başbakan Binali Yıldırım, İzmit\'te partisinin il kongresine katıldı. Ak Parti Kocaeli Gençlik Kolları üyeleri üzerlerine kamuflaj kıyafetler giyerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım\'ın üzerlerinde kamuflaj kabanların bulunduğu \'Siz nereye biz oraya\' yazılı pankartı açtı. Başbakan Yıldırım da getirilen kamuflaj kabanı giydi. Afrin\'de Mehmetçiğin destan yazdığını söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, \"Gençler şunu bilmenizi istiyorum. Afrin\'de kahraman Mehmetçiklerimiz destan yazıyor. Bütün terör örgütlerini bir bir ortadan kaldırıyor. Ama şimdi orası avuç içi kadar bir yer. Biz oraya gidersek onların işine engel oluruz. Eğer ülkeyi savunma ihtiyacı doğarsa, bu ülkenin istiklaline, geleceğine karşı herhangi bir alçaklık olursa o zaman 81 milyon ayaktayız, hep beraber bu sefere çıkarız\" dedi.

\'GELİŞMEMİZİ, BÜYÜMEMİZİ SÜRDÜRMEK İÇİN ÇALIŞMALARA DEVAM EDİYORUZ\'

Başbakan Yıldırım, Afrin\'de operasyon başarı ile devam ederken gelişmemiz ve büyümemiz için çalışmaların devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

\"Milletimize hizmet yolunda 15 yılı geride bıraktık, yeni hedeflerle yolumuza devam ediyoruz. Geride bıraktığımız süre içerisinde demokrasimiz, ekonomimiz, kalkınmamız ve ülke güvenliği için çalışan siz bütün yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. En başta şuanda sınır ötesinde ülkemizin güvenliği için, vatandaşımızın huzuru için terör temizliği yapan Zeytin Dalı operasyonundaki bütün kahramanlarımıza Kocaeli\'nden selam gönderiyorum. Rabbim onların yar ve yardımcıları olsun. Bu operasyon başarıyla devam ederken biz gelişmemizi, büyümemizi sürdürmek için çalışmalara devam ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş için bütün çalışmalar bir bir yapılıyor. 2019 Türkiye\'si için milletimizin oylarıyla desteğiyle inşallah tarihi bir değişimi hayata geçireceğiz. Bir yandan hazırlık çalışmaları devam ederken diğer yandan iş hayatını rahatlatacak, çalışanların yükünü azaltacak kanun düzenlemeleri de mecliste görüşülüyor. Bütün bu gelişmelerin ortasında ABD, Rusya ve İran ile birlikte bölgedeki gelişmeleri yakın bir istişare ile sürdürüyoruz. Geçtiğimiz günlerde kamuoyunu oldukça meşgul eden bütün bir milletin infialle karşıladığı cinsel istismar konusunda da gerekli düzenlemeyi yapma çalışmalarını başlattık ve önümüzdeki günlerde meclise getireceğiz\"

\'TÜRKİYE DÜNYADA TERCİH EDİLEN YATIRIMCI ÜLKE OLMAYA DEVAM EDİYOR\'

Başbakan Yıldırım, Türkiye\'nin yatırım konusunda merkeze dönüştüğünü ifade ederek, konuşmasına şöyle devam etti:

\"Türkiye\'nin büyümesi, kalkınması ve çocuklarımıza gençlerimize daha güzel yarınlar bırakmak için canla başla çalışıyoruz. Davamız, ideallerimiz bizi daha iyi çalışmaya, daha iyi mükemmeli aramaya zorluyor. Çalıştıkça Mevlam da karşılığını veriyor. Ekonomide attığımız her adım, yaptığımız her yatırım sanayicinin, KOBİ\'lerin güvenini, öz güvenini de daha arttırıyor. Esnaf, çiftçi, öğretmenimiz 81 milyon insanımızla büyük başarı destanı yazıyoruz. Türkiye dünyada tercih edilen yatırımcı ülke olmaya devam ediyor. Türkiye\'ye küresel yatırım miktarı 180 milyar dolara ulaştı. Yatırım konusunda ülkemiz bir merkeze dönüştü. Akıttığımız alın ve akıl teri meyvelerini veriyor ve karşılığını buluyor. Ekonomide canlanma, istihdamda artış devam ediyor. 2018 yılı ihracatımız 2017 yılına göre yüzde 16\'nın üzerinde artarak 12 milyar 200 milyonu buldu. Son 12 ayda yapmış olduğumuz ihracat 160 milyar dolara yaklaştı\" Başbakan Binali Yıldırım daha sonra Erzincanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği\'ni ziyaret etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Başbakanın gelişi

-Salonda partililere karanfil atması

HABER:Ergün AYAZ-Uğur AYDIN-KAMERA:Dinçer AKBİR/KOCAELİ,(DHA)

=========================================

Bakan Çelik: Mehmetçik Afrin\'de nasıl zeytin dalı uzatacağını gösteriyor

Avrupa Birliği Bakanı (AB) ve Başmüzakereci Ömer Çelik, \"Bizim askerlerimiz Afrin\'de belli evlere giriyorlar. O evlere girerken son derece saygılılar. Evlere girince görüyorlar, yaşlı, çaresiz insanlar ellerinin arkasından bağlanmışlar ve o evlere hapsedilmişler. TSK, oradaki mazlumlara zeytin dalı uzatmaya devam ediyor\" dedi.

Adana\'da Ak Parti Seyhan ilçesinin 6\'ıncı olağan kongresi Adnan Menderes Kapalı Spor Salonu’nda düzenlendi. Çok sayıda partilinin katıldığı kongerede il ve ilçe başkanlarının yanısıra partinin belediye başkanlarıda hazır bulundu. Kongrede konuşan Bakan Ömer Çelik, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çelik şöyle konuştu: \"Bizim askerlerimiz Afrin’de belli evlere giriyorlar. O evlere girerken son derece saygılılar. Evlere girince görüyorlar, yaşlı, çaresiz insanlar ellerinin arkasından bağlanmışlar ve o evlere hapsedilmişler. O teröristler bunu ne için yapıyorlar, TSK orayı bombaladığı zaman bakın o insanları TSK öldürdü diyecekler. TSK, dünyada sivillere karşı en saygılı ordu olarak elinden geleni yapıyor. TSK, oradaki mazlumlara zeytin dalı uzatmaya devam ediyor” dedi. Teröristlerin bölge haklına eziyet çektirdiğinide belirten Çelik, \" Mehmetçik nasıl zeytin dalı uzatacağını gösteriyor. Hemen o yaşlı insanların ellerindeki kelepçeleri söktü, onları, öldürülmek üzere oraya terk eden katillere mahkum etmekten kurtardı. Onların tansiyonlarını ölçüp sağlık hizmeti verdiler. Askerlerimiz mazlum insanlara yardım elini uzatıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti orada bu insanlar Kürt müdür, Türkmen midir, Arap mıdır diye kimliklerine bakmıyor, bunlar mazlumdur diye giriyor.”

ABD\'NİN KUDÜS KARARINA TEPKİ

Bakan Çelik ayrıca, ABD’nin İsrail’deki büyükelçiliğini 14 Mayıs’ta Kudüs’e taşıma kararıyla ilgili olarak da, \"Bölgedeki barışı ortadan kaldıracak şekilde ABD, büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıma kararı aldı. Ancak İsrail’in kuruluş yıldönümünde büyükelçiliğin taşınacağı söylendi. Bununla ilgili olarak sonuna kadar mücadele edeceğiz. Başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti’nin kurulması temel tezimizdir” ifadelerini kullandı. Ahmet Akan’ın tek aday olarak girdiği kongerede eski başkan Abdurrahman Yeşiltaş, partililere teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Salondan genel ve detay görüntüler

- AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik\'in salona gelişi

- Eline Türk bayrağı alıp sallaması

- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

- Bakan Ömer Çelik\'in konuşması

- Kürsüden inmesi

- Detay görüntüler

SÜRE:03\'42\" BOYUT:226 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:Veysel DOGUÇ/ADANA,(DHA)

=========================================

AK Parti\'li Kan: Ablam Merve Kavakçı\'nın çocuklarını okulda yuhalattılar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan, 28 Şubat sürecinde hem Türkiye’nin, hem de ablası Merve Kavakçı’nın yaşadıklarını anlattı. Kan, o dönem ablası Merve Kavakçı\'nın çocuklarının okulda yuhalatıldığını söyledi.

Ak Parti Yalova Kadın Kolları 5\'inci Olağan Genel Kurulu, Halk Eğitim Merkezi’nde Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan\'ın katılımı ile yapıldı. Burada yaptığı konuşmada 28 Şubat sürecini anlatan Kan, “Seçilmiş bir hükümet, seçilmiş bir başbakan istifaya zorlanmış, ama bu ne şekilde olmuş? O zamanın Türkiye\'sinde hâkim olan ceberrut devlet anlayışı ile hareket eden; ki o anlayış nasıl bir anlayış, 28 Şubat ve 80 dönemi Türkiye\'si ve ondan evvelki günlerin Türkiye’sinde devlet, milletin hizmetinde değil, asıl olan devletin varlığı ve milletin kendi tanımladığı kalıba uymayan kısmını, ekseriyetini yok sayan bir devlet anlayışı. O anlayış için vatandaş, millet adeta ezilecek bir böcek. 60 ve 80 darbesinde o devletin başı ne diyor? Sağdan- soldan şartlar olgunlaştı, sağcı- solcu gençler birbirine düştü, şartlar olgunlaşınca, yeterince kan akınca, yeterince kan akıttırılınca mecburen o dönemin devlet anlayışı, o dönemin vahşi zihniyeti, maalesef o dönemin devlete, millete hizmet etmekten çıkmış olan askeri idaresi mecburen olaya el koyuyor. Ve ne oluyor, sağcı solcu deniyor. O birbirine düşürülen gençler hapishanelerde çürüyor. 80 dönemi böyle geçiyor.\" diye konuştu. Ravza Kavakçı Kan, 2 Mayıs 1999 tarihinde Mecliste ablası Merve Kavakçı’nın yaşadıklarına değindi. Yaşananlar sonrası ablasının çocuklarının okulda yuhalatıldığını anlatan Kavakçı Kan, şunları söyledi: \"O dönemin başbakanı ‘burası devletin en yüce makamıdır’ dedi. Hâlbuki bahsettiği yer Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir. Ama milletin meclisini de o anlayış işgal etmiştir. ‘Burası devlete meydan okunacak yer değildir’ der ve akabinde de o son cümle gelir. Ezberimizde olan bizi dünya aleme rezil eden o cümle. ‘Lütfen’ ile başlar. Ne de naziktir. ‘O kadına haddini bildirin’ diye biter. Bir kadın kadına haddi nasıl bildirilir Türkiye görür. Vatandaşlıktan çıkartırsınız, evine gece vakti başsavcı gönderirsiniz, sonra birden merhamete gelirsiniz, sanki Türkiye Cumhuriyeti’nde o dönem için hiçbir kadına haksızlık yapılmamış gibi başsavcıyı geri çekersiniz. Hakkında iftiralar atarsınız. Her sayfada ayrı haber yaparsınız. Bir kadına haddi nasıl bildirilir? Şerefine namusuna laf söylersiniz. Basit. Sonuçta kendi başına ayakta durmaya çalışan bir kadın. Öyle bir hale getirirsiniz ki; dostları onu görünce yolunu çevirir hale gelir. Korkarlar, endişelenirler ama yetmez. Bir kadını, bir anneyi nasıl üzebilirsiniz? Çocukları var iki tane. Harika fikir. Çocukları da okulda yuhalatırsınız. Onlar da haddini bilsin.\" Yap/tığı konuşmadan sonra Ak Parti Genel Bakan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan\'a günün anısına plaketler verildi.



Görüntü dökümü:

-------------------------

-Ak Parti Genel Başkan Yardımcısının konuşmas

-Salondan görüntü

-Plaket töreni

Haber:Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)

=========================================

Kanyonda HES yapılmasına tepki

Karabük\'ün Yenice ilçesinde Şeker Kanyonu\'nda akan Şimşir Deresi\'ne yapılması planlanan Hidro Elektrik Santrali (HES) inşaatına karşı çıkan Çevre Platformu üyesi yaklaşık 200 kişi, kanyonun çevresinde insan zinciri oluşturdu.

Dünyadaki tür çeşitliliğinin en fazla olduğu 100 ormandan biri olan Yenice ormanlarındaki doğa ve macera tutkunlarının uğrak yeri Şeker Kanyonu\'ndaki Şimşir Deresi\'ne yapılması planlanan Hidro Elektrik Santrali (HES) inşaatına karşı çıkan Karabük ile birlikte Zonguldak ve Bartın\'dan gelen Çevre Platformu üyesi 200 kişi, kanyon girişindeki mesire alanında toplandı. Grup, \'Dereler özgürdür, özgür kalacak\' sloganı atıp ellerinde \'Şeker Kanyonu\'na dokunma\', \'Dereler özgür aksın\' yazılı dövizlerle yağmur altında kanyonda yürüdü. Kanyon çevresinde yan yana durarak insan zinciri oluşturan grup daha sonra kanyondan ayrıldı.

Yenice Platformu Başkanı Mustafa Akay, 7 kilometre uzunluğundaki Şeker Kanyonu\'nun dünyada bulunan ender yerlerden bir tanesini olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

\"İlçemiz dünyada acilen korunması gereken 100 sıcak bölgeden birisi. Burada çok çeşitli ağaç ve ağaçcık türleri bulunuyor. Buraya dünyanın her yerinden insan geliyor ve burayı gördükten sonra da mutlu bir şekilde ayrılıyorlar. Bizler, elektrik enerjisi üretimi konusunda büyük akarsularda HES kurulmasına taraftarız, güneş ve rüzgar enerjisine taraftarız. Ama bu küçücük derede HES yapımına karşıyız. Burası ilçemizin ilk ayağı. Turizm harekatını buradan başlattık. Eski başbakanlarımızdan sayın Davutoğlu buraya geldi, bayıldı gitti. Sayın Mehmet Şimşek, yanına korumasını dahi almadan ailesiyle buraya kendi aracıyla geliyor, Ankara\'nın bütün stresini atıyor. Dinlenmiş, enerji toplamış bir şekilde Ankara\'ya dönüyor. Yenice Irmağı\'na istedikleri kadar HES yapsınlar zaten 3 tane yaptılar. Buraya HES yapımına müsaade etmeyeceğiz. İnsanlar doğaya, toprağa ve suya hasret. Burada suyun hapsedilmesine, börtü böceğin öldürülmesine, iklimin değiştirilmesine izin vermeyeceğiz. Buradaki şimşir ağaçlarının yaşaması için, suların özgürce akması için, doğamızın korunması için, turizmimizin gelişmesi için HES\'e hayır diyoruz. Sesimizi bütün dünya duysun, Ankara duysun. Bu HES\'i buraya yaptırmayacağız. Her türlü yolu deneyeceğiz. Bu HES olayını 10 gün oldu kucağımızda bulalı. Bütün siyasi partiler herkes, bizimle beraber. Şimdilik hukuki süreci işletme çabasındayız. Hukuki süreçten sonuç alamazsak bugün gördüğünüz etkinliklerden daha fazlasını yapmaya hazırız\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Dereden ve toplanan kalabalıktan detay

-Yürüyüş, Yenice Platformu Başkanı Mustafa Akay\'ın açıklaması

(07.35) Boyutu:(841 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/YENİCE(Karabük),(DHA)

=========================================

Otomobilde fenalaşarak yaşamını yitirdi

İzmir’in Bornova ilçesinde park halindeki otomobilde arkadaşıyla birlikte otururken fenalaşan 29 yaşındaki Erhan Yalçın hayatını kaybetti.

Olay, bugün 15.00 sıralarında Kazım Dirik Mahallesi 297/3 sokakta meydana geldi. Günü birlik işlerde çalışan ve bekar olduğu öğrenilen Erhan Yalçın ile arkadaşı Eray Ö., park halindeki 35 AL 4349 plakalı otomobilde iddiaya göre uyuşturucu madde kullandı. Bir süre sonra Yalçın’ın fenalaşması üzerine Eray Ö., durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yalçın’ın öldüğü belirlendi. Talihsiz adamın ölüm haberini alarak olay yerine gelen yakınları, sinir krizi geçirdi. Polis Eray Ö.’yü gözaltına alarak polis merkezine götürürken, Erhan Yalçın’ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi yapılarak kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Öte yandan iki arkadaşın araç içinde uyuşturucu kullandıkları öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------------------------

- Olay yerinden görüntü

- Ekiplerden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

============================================

Hükümet konağı bahçesinden tarih fışkırdı

Osmaniye\'nin Kadirli ilçesinde hükümet konağı bahçesinde yapılan sondaj çalışmasında Roma dönemine ait parçalar, mozaik kalıntıları ve iskelet bulundu.

Osmaniye Müze Müdürlüğü ekiplerince yeni hükümet konağı inşaatı için 15 gün önce başlatılan elende Roma dönemine ait sütun parçaları, taban mozaik kalıntıları ve iskelet çıktı. Kazı çalışmasını inceleyerek yetkililerden bilgi alan Kadirli Kaymakamı Tamer Orhan, gün yüzüne çıkarılan parçalar ve iskeletin fotoğraflarının çekilerek tutanak ile kayıt altına alındığını söyledi. Kaymakam Orhan, yeni hükümet konağının yapımı için başlatılan sondaj çalışmaları sırasında bulunan Roma dönemine ait kalıntıların Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu\'nun yaptığı çalışmaların ardından korunması veya müzeye taşınması konusunda kararın verileceğini kaydetti.

Görüntü Dökümü

---------------------------

- Sondaj çalışmasına katılan işçilerin Roma dönemine ait sütunların etrafında çalışırken görüntüleri

- İskeletin görüntüsü

- İşçilerin iskeletin üzerini kapatması

- Hükümet Konağının etrafından görüntüler

- Kaza çalışmalarından detaylar

- Tarihi sütunlardan görüntüler

- Vatandaşlardan görüntü

SÜRE:01\'13\" BOYUT: 136 MB

Haber-Kamera: Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ(Osmaniye),(DHA)