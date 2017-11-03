DHAYURT BÜLTENİ-10 

Polisten HDP milletvekiline: Bugün şehidimiz var, açıklamanızda alkış ve zılgıt istemiyoruz

HALKLARIN Demokratik Partisi Milletvekili Feleknas Uca, Diyarbakır\'dan Abdullah Öcalan ile görüşme yapılması için Avrupa Konseyi İşkenceyi Önleme Komitesi (CPT), TBMM ve Adalet Bakanlığı\'na mektup gönderme eylemi öncesinde açıklama yapmak istedi. Bu sırada güvenlik önlemi alan polis yetkilisi, HDP\'li milletvekiline, \"Bugün şehidimiz var, açıklama yaptığınızda alkış ve zılgıt atmanızı istemiyoruz\" uyarısında bulundu.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı tarafından, İmralı Adası\'nda hükümlü bulunan PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile görüşme yapılabilmesi için, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Avrupa Konseyi İşkenceyi Önleme Komitesi ile Adalet Bakanlığı\'na 2 bin mektup gönderildi. Yenişehir İlçesi\'nde bulunan PTT Ofis Şubesi\'nde mektupları teslim etmek için gelen HDP Diyarbakır Milletvekili Felaknas Uca, basın açıklaması yapmak istedi. Bu sırada eylem için güvenlik önlemi alan polis yetkilisi, HDP\'li Uca ile açıklama öncesi görüştü. Uca ile görüşen polis yetkilisi önce neler yapacaklarını sordu. Uca, Abdullah Öcalan ile görüşmenin sağlanması için TBMM, CPT ve Adalet Bakanlığı\'na mektup gönderecekleri ve konuyla ilgili basın açıklaması yapacaklarını bildirdi. Bunun üzerine polis yetkilisi, bugün sabah saatlerinde terör operasyonunda bir polisin şehit olduğunu belirterek, yapacakları açıklamada alkış ve zılgıt atmamaları konusunda uyarıda bulundu. HDP\'li Uca da, polise alkış ve zılgıtın atılmayacağını, yaşadıkları hassasiyeti kendilerinin de yaşadığını söyledi.

Polis yetkilisiyle yaptığı görüşmenin ardından Kürtçe açıklama yapan Uca, Öcalan ile bir an önce görüşmenin sağlanması gerektiğini söyledi. Açıklamanın ardından HDP\'li Uca ile beraberindekiler, hazırladıkları mektupları TBMM, CPT ve Adalet Bakanlığı\'na iletmek üzere PTT yetkilisine teslim etti.

Görüntü Dökümü:

-Polis ekiplerinin güvenlik önlemleri

-HDP\'lilerin gelişi

-HDP Milletvekili Uca ile polis yetkilisinin diyalogları

-PTT\'ye mektupların teslim edilmesi

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA) -

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Şehit Uzman Çavuş Gökhan Kurak, Zonguldak\'ta toprağa verildi

HAKKARİ\'nin Şemdinli İlçesi\'nde, PKK\'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş 28 yaşındaki Gökhan Kurak, Zonguldak\'ın Çaycuma İlçesi Karapınar Beldesi\'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şehit Gökhan Kurak\'ın cenazesi, sabah Çaycuma Devlet Hastanesi morgundan alınarak konvoy eşliğinde Karapınar\'a götürüldü. Burada evin önünde helallik alındı, dua edildi. Şehidin annesi Bahriye, babası Cevat ve kardeşi Uğur Kurak, gözyaşlarına boğuldu. Ardından Cumhuriyet Caddesi\'nde tören düzenlendi.

Törene Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Vali Ahmet Çınar, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Özcan Ulupınar, Hüseyin Özbakır, Faruk Çaturoğlu, CHP Milletvekilleri Şerafettin Turpçu, Ünal Demirtaş, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanlığı Komutanı Tuğgeneral Sırrı Yılmaz, Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, şehidin ailesi, yakınları ve 5 bin kişi katıldı. Bakan Özlü, şehidin annesi ve babasına taziyede bulundu. İl Müftüsü Rüstem Can\'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, aile mezarlığında toprağa verildi.

EVLENMENDEN ÖNCE EV ALMAK İSTEMİŞ

Şark görevi 8 ay sonra bitecek olan şehit Gökhan Kurak\'ın, bir süre önce evlenmek istediğini ailesine söylediği, öncesinde de ev almak için para biriktirmeye çalıştığı öğrenildi. Kurak\'ın, uzman çavuş olmadan önce düğünlerde keman ve saz çaldığı, kardeşinin de şarkı söylediği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

-Evinin önünde dua edilmesi

-Cenazenin konvoyla gelmesi

-Helallik alınması

-Cenaze namazı öncesi detaylar

-Ailenin tabut önünde görüntüsü

-Cenaze namazı

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)

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Isparta şehidini gözyaşlarıyla uğurladı

HAKKARİ\'nin Şemdinli İlçesi\'nde güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK mensupları arasında çıkan çatışmada şehit düşen piyade sözleşmeli er 26 yaşındaki Sercan Kara\'nın cenazesi, memleketi Isparta\'nın Gelendost İlçesi\'nde toprağa verildi. Törene yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

Şemdinli İlçesi\'nde dün güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK mensupları arasında çıkan çatışmada şehit düşen piyade sözleşmeli er Sercan Kara\'nın naaşı, Türk Hava Kuvvetleri\'ne ait kargo tipi uçak ile saat 01.00 sıralarında Süleyman Demirel Havalimanı\'na getirildi. Askeri erkan ve yakınları tarafından karşılanan şehidin cenazesi, Gelendost Devlet Hastanesi Morgu\'na konuldu.

Şehidin cenazesi sabah saatlerinde Yenice Köyü\'nde oturan babası Menderes Kara, annesi Dilek, kardeşleri Sinan ve Adil Kara ile diğer yakınları tarafından morgdan alındı. Burada ailesinin son kez gördüğü Kara\'nın cenazesi, konvoy eşliğinde Yenice Köyü\'ndeki baba evine getirildi.

OĞLUNUN ASKERİ PARKASIYLA SAF TUTTU

Helallik alındıktan sonra şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu cenaze namazının kılınacağı köy mezarlığına götürüldü. Törene, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Isparta milletvekilleri Ak Partili Sait Yüce, CHP\'li İrfan Bakır, Eğirdir Dağ Komando Okulu Komutanı Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir, Isparta Belediye Başkanı MHP\'li Yusuf Ziya Günaydın, Yalvaç Kaymakamı ve Gelendost Kaymakam Vekili Aytekin Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Halil Turan Erol, Gelendost Belediye Başkanı Ak Partili Mehmet Sezgin, ilçe belediye başkanları, askeri erkan, emniyet mensupları, şehidin yakınları ve yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Baba Menderes Kara, oğlunun askeri parkasını giyerek cenaze namazında saf tuttu. Tören sırasında fenalık geçiren anne Dilek Kara\'ya sağlık görevlileri müdahale etti.

\"HAİNLERİN KÖKÜNÜ KAZIYIP ÖYLE GELSEYDİN\"

Şehidin annesi, halası ve kuzenleri Türk bayrağına sarılı tabuta kapanarak gözyaşı döktü, sık sık öptü. Hala Yaşar Seker, \"Oğlum şerefsizlerin, hainlerin kökünü kazıyıp öyle gelseydin\" diye feryat etti.

TABUTUN BAŞINDA ŞİİR OKUDU

İlçe sakinlerinden Hüseyin Kılıç ise elinde Türk bayrağıyla tabutun başına gelerek yazdığı \'Şehit\' adlı şiiri okudu. Sercan Kara\'nın cenazesi cuma namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra tören mangası tarafından bir süre taşındıktan sonra vatandaşlar tarafından omuzlara alınarak Yenice Köyü Mezarlığı\'na götürüldü. Kara\'nın cenazesi, vasiyeti üzerine aile kabristanına gözyaşları arasında defnedildi. Tören mangasının saygı atışı yapmasının ardından baba Menderes Kara ve diğer yakınları taziyeleri kabul etti. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ve beraberindekiler, Kara\'nın evine giderek burada bir süre aileyle görüştü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Cenaze namazı detay

- Bakan Mevlüt Çavuşoğlu

- Baba Menderes Kara

- Anne Dilek Kara

- Kardeşleri Adil ve Sinan Kara detay

- Yakınlarının tabuta sarılması

- Hala Yaşar Seker\'ın tabuta sarılması

- Hüseyin Kılıç\'ın şiir okuması

- Cenazenin taşınması

- Kalabalıktan detay

Haber: Kamera: Nurettin ARKAN- Taner ERDEM- Hasan UĞUR/GELENDOST(Isparta), (DHA)

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Şehit polisin acı haberini babası İzmir\'de, annesi Balıkesir\'de aldı (2)

OĞLUNUN ŞEHİT OLDUĞUNU GÖREVİ BAŞINDA ÖĞRENDİ

PKK/KCK terör örgütünün YPS biriminde faaliyet gösterdiği tespit edilen adreslere bugün saat 06.00 sıralarında operasyon gerçekleştiridi. Gerçekleştirilen operasyon kapsamında; PKK/KCK\'lı teröristlerin yakalanabilmesi amacı ile Kayapınar Huzurevleri Mahallesinde bulunan bir binaya güvenlik güçleri girdi. Bu sırada çıkan çatışmada, 1\'i ağır olmak üzere 10 polis yaralandı. Yaralılar Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Ancak ağır yaralanan özel harekat polisi Ahmet Alp Taşdemir kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin acı haberi İzmir’in Selçuk ilçesinde İsabey Camii’nde imamlık yapan babası İbrahim Taşdemir’e ulaştı. Babaya acı haber emniyet yetkilileri tarafından cuma namazı öncesinde söylendi. Namazın ardından acılı baba Taşdemir, cami bahçesinde taziyeleri kabul etti. İki yıldır görev yaptığı caminin önünde konuşan ve dirayetli duruşuyla dikkat çeken Taşdemir, “Bizim ecdadımız yüzyıllar boyunca hilali ezanı yüceltiler. Ezan bayrak inşallah necip milletin omzunda yücelmeye devam edecek. Benim oğlum peygamberlerin yanında olan makamın şahadet makamına ulaştı. Doğduğunda rabbim bizi şereflendirmişti. Şehit oldu şahadetiyle bizi şereflendirdi. Bunun için ben rabbimim hükmüne boyu eğdim. Hiç şikayetim yok. Rabbimizden gelen başım gözüm üstüne. Bizim ümmetimiz milletimiz vatanımız sağ olsun. Allah bu millete zeval vermesin. Siyonistlerle kafirlerle haçlılarla cihat ederken benim oğlum şehit oldu . Bundan şeref duyuyorum. Elhamdülillah, Rabbim bize böyle bir rakamı lütfetti. Elhamdülillah\" dedi.

KIZI OLDU, YENİ EV ALDI

Altı yıldır polislik yapan şehit polis Ahmet Alp Taşdemir’in bir yıl önce baba olduğu ve 1 yaşında kızı olduğu öğrenildi. Baba Taşdemir’in Diyarbakır’daki törene yetişemeyeceği için cenazenin ev hanımı eşi Yeşim Taşdemir, tarafından getirileceği belirtildi. Kısa süre önce de yeni ev aldığı öğrenilen şehit polisin

Manisa’nın Salihli İlçesi’nde yarın öğle namazında toprağa verileceğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Camiden görüntü

Sağlık ekiplerinden görüntü

Camideki vatandaşlardan görüntü

Baba Taşdemir’in açıklaması

Taziyelerden görüntü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

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Habur’da tanklar manevra yaptı, çobanlar koyun otlattı

ŞIRNAK’ın Silopi ilçesi Habur Sınır Kapısı yakınlarında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen tatbikatta, bir yanda çobanlar koyun otlatırken diğer yanda tanklar hızlı manevra eğitim yaptı. Yağış sonrası tatbikat alanına zırhlı kurtarıcı görevlendirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nce Habur sınır kapısı yakınlarındaki TIR parkı karşısında yapılan tatbikat 47’nci gününe girdi. Sabah saatlerinde tatbikat alanında bulunan askerlerin içtiması alındıktan sonra tankların bakım ve onarımları yapıldı. Araçların eksiklikleri giderildikten sonra tankların bir kısmı manevra alanına doğru ilerledi. Geri kalan tank ve zırhlı araçlar ise tatbikat alanı içerisinde kısa mesafede hareketler gerçekleştirdi. Manevra alanına çıkan tanklar temsili düşman mevzilerine doğru hızlı manevralar gerçekleştirdi. Hedeflerin imha edilmesi ile birlikte tanklar birliklerine geri döndü. Tankların manevrası sırasında günlük yaşantı devam ederken, bölgedeki çobanların koyun otlattıkları görüldü. Öte yandan yağışlı havaların başlaması ile birlikte tatbikat alanında paletli zırhlı kurtarıcı görevlendirildi. Tatbikattaki tankların ve 2 obüs topunun namlularını Kuzey Irak’a doğru çevirdikleri gözlendi.

Görüntü Dökümü

-Askerlerin ictimasının alınması

-Tankların bakımlarının yapılması

-Tankların tatbikat alanına çıkması

-Tankların manevrası

-Koyun güden çoban

-Tanklar ve koyunlar

-Zırhlı kurtarıcı aracının geçişi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN, (SİLOPİ-DHA)

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Başbakan Yıldırım: Adı ne olursa olsun terörün hesabını göreceğiz

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Erzincan\'da yaptığı konuşmada, \"FETÖ, PKK, DEAŞ, PYD veya YPG adı ne olursa olsun, hepsinin hesabını göreceğiz. Türkiye\'yi teröre teslim etmeyeceğiz\" dedi.

Erzincan Üniversitesi\'nin 2017-2018 Akademik Yılı\'nın açılış programına katılmak üzere bugün saat 11.20\'da uçakla memleketine gelen Başbakan Binali Yıldırım\'a eşi Semiha Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da eşlik etti. Havalimanı terminalinde toplanan kalabalığa seslenen Yıldırım, konuşmasına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın selamlarını getirdiğini söyleyerek başladı. Dün Hakkari\'de, bugün de Diyarbakır\'daki saldırıda şehit olan güvenlik güçlerine rahmet dileyen Yıldırım, şunları söyledi: \"Dün alçak terör örgütü, Şemdinli\'de bölüğümüze saldırdı. 8 vatan evladı bölücü terör örgütünün saldırısında şehit düştü. Bugün Diyarbakır\'da yine operasyon sırasında 1 polisimiz şehit oldu. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Milletimizin başı sağ olsun. Yiğitlerin diyarı Erzincan\'dan bir kez daha ifade ediyorum; FETÖ, PKK, DEAŞ, PYD veya YPG adları ne olursa olsun, terör örgütlerinin hepsinin hesabını göreceğiz. Türkiye\'yi teröre teslim etmeyeceğiz. Çanakkale\'de 7 düveli durduran, istiklal mücadelesinde yalın kılıç savaşan bu millet, 15 Temmuz\'da tankları, uçakları, topları imanıyla durdurdu. Vatan aşkıyla 15 Temmuz gecesi Erzincan başta olmak üzere 80 milyon vatan evladı destan yazdı. O hainler iyi bilsin ki bu vatanın bir karış toprağını, bir tek çakıl taşını dahi koparamazsınız. Bu bayrak inmez, bu ezan dinmez, Türkiye bölünmez, bu millet yenilmez.\"

\'TÜRK OTOMOBİLLERİ YOLLARDA GİDECEK\'

15 yıldır Türkiye\'yi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için canla başla çalıştıklarını ifade eden Başbakan Binali Yıldırım, hızlı tren hayalinin gerçeğe dönüştüğünü söyledi. Türkiye\'nin kendi tankını, uçağını, silahlı silahsız hava aracını yapar hale geldiğini anlatan Yıldırım, artık yerli otomobilin yapımına da karar verildiğini kaydetti. Yıldırım, \"Yıllardır kriz tellallığı yapanlar, biz yapamayız, edemeyiz diye konuşanlar artık hiçbir mazeret bulamayacak. Yerli otomobil Türk mühendisinin, Türk işçisinin, Türk teknisyeninin akıl ve alın teriyle inşallah üretilecek. AK Parti 15 yıldan beri 20 bin kilometre yeni bölünmüş yol yaptı. İşte yerli otomobillerimizde inşallah yakın zamanda bu güzel yollarda gidecek ve bu yolları taçlandıracak. Milletimize hayırlı uğurlu olsun\" diye konuştu.

ERZİNCAN\'A YATIRIMLARI ANLATTI

Konuşmasında 15 yıllık iktidarları döneminde Erzincan\'a 9 milyar liralık yatırım yaptıklarını da vurgulayan Başbakan Yıldırım, Türkiye\'nin en modern havalimanını Erzincan\'a inşa ettiklerini söyledi. 226 bin nüfusa sahip olan Erzincan\'a uçakla 306 bin vatandaşın seyahat ettiğini ifade eden Yıldırım, gelecek yıl Kemah, İliç ve Kemaliye\'yi doğalgazla buluşturacaklarını belirtti. 600 yataklı şehir hastanesi de inşa edileceğini söyleyen Yıldırım, Erzincan\'ı kalkındırmak için daha çok çalışacaklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın da katıldığı törenle geçen günlerde açılan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu projesinin Erzincan\'a da ulaşacağını vurgulayan Yıldırım, \"Artık Erzincan yükün, seyahatin, yolculuğun buluştuğu merkez haline geliyor\" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım\'ın cuma namazını kılacağı Terzibaba Camii yakınında bulunan TOBB Binali Yıldırım Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri karşılama hazırlığı yaptı.

Güzergâhta bekleyen öğrenciler, karşılama provasını birkaç kez tekrarladı. Yıldırım, karşılama hazırlığı yapan öğrencilerin yanından geçerken otobüsten inerek yanlarına gitti. Bir süre öğrencilerle sohbet eden Yıldırım, cuma namazını kılmak üzere Terzibaba Camii\'ne geçti.

5 MİLYAR DOLARLIK 22 PROJE ONAYLANDI

Başbakan Binali Yıldırım, Terzibaba Camii\'nde kıldığı cuma namazı sonrası çıkışta gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Dün yapılan Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısıyla ilgili bilgi veren Başbakan Binali Yıldırım, 5 milyar dolar tutarında 22 projeyi karara bağladıklarını söyledi. Hava savunma sistemleri, tank modernizasyonu, elektronik koruma sistemleri, İçişleri Bakanlığı ve jandarmanın ihtiyaçlarının yanı sıra yeni projelerin de bulunduğunu ifade eden Binali Yıldırım, “Toplam 22 projede karar alındı. Ama önemli taraf şu; projelerde yerlilik oranı oldukça yüksek. Yani savunma sanayinde de caydırıcılıkta da Türkiye artık kendi imkan ve kabiliyetiyle ihtiyacını karşılamakla kalmıyor başka ülkelere de bu konuda yardım ediyor. Bize yapılanı biz yapmıyoruz. Biliyorsunuz bazı ülkeler bize kısıtlama getirmeye çalışıyor. Ancak biz öyle bir politika izlemiyoruz. Elimizdeki bilgiyi, teknolojiyi dost ve kardeş ülkelerin de yararlanmasına imkan sağlıyoruz. Bölgede barışın güvenliğin istikrarın sağlanması için hem savuma hem de caydırıcılık kabiliyetimizi geliştirmek durumundayız. Savunma sanayinde bu çalışmalar kararlılıkla devam eriyor\" diye konuştu

ENFLASYON BEKLEDİĞİMİZDEN YÜKSEK ÇIKTI

Gazetecilerin bugün açıklanan enflasyonla ilgili değerlendirmesini sordukları Başbakan Binali Yıldırım, şunları söyledi: \"Bugün açıklanan enflasyon oranı yüzde 11.9. Bu bizim beklediğimizin üzerinde bir sonu. Hedeflediğimiz, orta vadeli planda da belirtildiği gibi önümüzdeki yıldan itibaren tek haneli orana düşürmek. Bu konuda yaptığımız çalışmalar var, aldığımız önlemler var. Önümüzdeki zaman diliminde vatandaşla paylaşacağız. Sebeplerini biliyoruz ama, sebeplerine girmekten ziyade sonuç önemli. Sonuç bizim beklediğimizin üzerinde bir enflasyon var. Amacımız enflasyonu daha da aşağı çekmek. Daha fazla üretim, iç piyasanın ihtiyacı olan nakit ihtiyacını daha fazla karşılayacağız, üretim girdi maliyetlerini azaltacağız. İstikrar ve güveni sürdürülebilir hale getirdiğimiz de enflasyonda inmiş olacak. Zaman zaman kurdaki oynaklıklar dalgalanmalar oluyor, bunların kalıcı bir durum olmadığını ortada ve uzun vadede daha istikrarlı bir ekonomik süreci yaşayacağımızı vatandaşlarımıza ifade etmek isterim.\"

Başbakan Binali Yıldırım, konuşmasından sonra üniversiteye giderken, korumları da cami bahçesindeki çocuklara oyuncak dağıttı. Oyuncaklardan almak isteyen çocuklar birbirleriyle yarıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Havaalanına gelen vatandaşlar

-Mehteran takımı

-Başbakan Binali Yıldırım\'ın havaalanında karşılanması

-Binali Yıldırım\'ın halkı selamlaması

-Bianli Yıldırımı bekleyen imam hatipli öğrenciler

-Öğrencilerin kendi aralarında başbakanı karşılama provası yapması

-Binali Yıldırım\'ın gelişi

-Öğrenciler ile konuşup fotoğraf çektirmesi

-Başbakan Binali Yıldırım cami cıkışı gazeteciler ile tokalaşması

-Çocuklara dağıtılan hediyelere izdiham yaşanması

Haber: Hümeyra PARDELİ-Coşkun MENEK - Kamera: Zafer KUMRU / ERZİNCAN,(DHA)

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İyi Parti Başkanı\'nın \'Bahçeli, Allah bize tez zamanda helvanı yemeni nasip etsin\' paylaşımına tepki

KOCAELİ\'de işadamı Haluk Ulusoy\'un, İyi Parti Kocaeli İl Başkanlığı\'na getirilmesinin ardından daha önce sosyal medya hesabından yaptığı \'Devlet Bahçeli, Allah bize tez zamanda senin helvanı yemeni nasip etsin\' paylaşımına bazı kesimler tepki gösterdi. Haluk Ulusoy referandum gecesi kızgınlıkla yaptığı bir paylaşım olduğunu söyledi.

İşadamı Haluk Ulusoy, İyi Parti Kocaeli İl Başkanlığı\'na getirildi. Haluk Ulusoy\'un daha önce sosyal medya hesabından yaptığı, \'Devlet Bahçeli, Allah bize tez zamanda senin helvanı yemeni nasip etsin\' paylaşımı özellikle MHP\'lilerin tepkilerine yol açtı. Paylaşımı referandum sonuçlarının açıklandığı gece kızgınlıkla yaptığını söyleyen Haluk Ulusoy, \"Referandum da, sayın Bahçeli\'nin bana göre MHP\'nin kuruluş değerlerine rahmetle, saygıyla andığım Alparslan Türkeş\'in kurduğu partinin değerlerine aykırı hareket ettiğini ve kendisine verilen oyların karşılığını vermediğini, Ak Parti\'ye yaklaşarak partisine ve seçmenine sırtını döndüğünü düşündüğüm için o akşamın kızgınlığıyla yapılmış paylaşımdır. İşin özünde kendisi Türkiye\'de belli bir seçmen kitlesine sahip olan MHP\'nin genel başkanıdır. Makamını saygı ve sevgiyle hürmet ederiz. Bugün kendisinin giydiği cekettir. Kişisel olarak yaptığının hala yanlış olduğunu düşünüyorum,. Bu sebeple de İyi Parti\'nin üyesi oldum. Türkiye\'de iyi şeyler yapmak için göreve talip oldum. Görevlendirildim, iyi insanların aldığı oyu, söz verdiği şekilde kullanacağı, seçmenine yanlış yapmayacağı iyi bir hareketin içindeyiz. Herkesi de iyi şeyler yapmak için İyi Parti\'ye bekliyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Haluk Ulusoy röp.

-Paylaşımın fotoğrafı

HABER: Ergün AYAZ-KAMERA: Çağla DAŞCI / BAŞİSKELE(Kocaeli), (DHA) -

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Asayiş kursunu tamamlayan uzman erbaşlara tören

KARABÜK\'ün Safranbolu İlçesi\'nde, 125\'inci Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı\'nda asayiş kursunu başarıyla tamamlayan bin 900 uzman erbaş, törenle mezun oldu.

Safranbolu 125\'inci Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı\'nda 14 hafta süren kursa katılan bin 900 uzman erbaşa, terörle mücadele başta olmak üzere birçok alanda eğitim verildi. 24\'üncü Dönem Uzman Erbaş Asayiş Branşı Kurs Kapanış töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan 125\'inci Jandarma Eğitim Alay Komutanı Albay İsa Çakmak, uzman erbaşların, Jandarma Genel Komutanlığı’nın görev ihtiyaçları ile meslek hayatında karşılaşabileceği ihtiyaçlar göz önüne alınarak hazırlanan program çerçevesinde yoğun bir eğitim döneminden geçtiğini söyledi. Uzman erbaşların fiziki gücünü koruyarak verilen görevleri tam ve eksiksiz olarak yapmayı öğrendiğini belirten Albay Çakmak şöyle dedi:

\"Mevcut özgüveninizi ve savaşçı ruhunuzu daha da geliştirdiniz. Onurlu bir melek yaşamına hazır hale geldiniz. Bundan sonra ülkemizin birlik ve bütünlüğünün korunmasında üstün görev anlayışı ve mesai mefhumu gözetmeden görev yapan Jandarma teşkilatının yurt safhında çeşitli birliklerde görev alacaksınız.\"

Kursu birincilikle bitiren uzman erbaşın yaş kütüğüne plaket çakmasının ardından başarılı olan erbaşlara belgeleri, Vali Yardımcısı Osman Yenidoğan ve Bilecik 2\'nci Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Tanju Selçuk Yücel tarafından verildi. Kursa katılan uzman erbaşların, mehter marşı eşliğinde ve atılan sis bombaları altında gösterilerini yapmaları ardından tören geçişi yapıldı.

Uzman erbaşlar, törenin ardından aileleriyle bir araya geldi.

Görüntü dökümü:

-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunması

-125. Jandarma Eğitim Alay Komutanı Albay İsa Çakmak\'ın konuşması

-Belgelerin verilmesi

-Askerlerin gösterisi

-Tören geçişi

Haber-Kamera-Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

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Antalya\'da kaçak güneş gözlüğü operasyonu

ANTALYA Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü\'nün gerçekleştirdiği operasyonda, 2 milyon 461 bin 140 TL değerinde 31 bin 435 adet kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri, Türkiye\'ye kaçak yollarla getirilen çok sayıda güneş gözlüğü olduğu yönünde istihbarat aldı. Yapılan incelemelerde Antalya\'da çok sayıda işyeri ve depoda kaçak güneş gözlüğü olduğu tespit edildi. Antalya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü\'nün koordinesinde belirlenen adreslere operasyon yapıldı. Tamamı tanınmış ünlü markalardan oluşan faturasız, piyasa değeri 2 milyon 461 bin 140 TL olan, 31 bin 435 adet kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi.

Güneş gözlüklerine el konulurken gözaltına alınan bir kişi Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu\'na muhalefetten adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Güneş gözlüklerinden detay

- Ekiplerden

Haber: Alparslan ÇINAR- Kamera: Antalya- (DHA)

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Gördüğü rüya üzerine işçi tutup, evin altında define aradı

KAHRAMANMARAŞ\'ta, emekli 67 yaşındaki Muharrem Eliaçık, rüyasında define olduğunu gördüğü 2 katlı evinin zemininde, 2 işçi tutup 11 ay boyunca kazı yaptı. Eliaçık\'ın bahçede yığdığı toprak ve taşlardan şüphelenen komşularının ihbarıyla eve gelen polisler, 30 metre derinliğinde kazı yapıldığını belirledi.

Olay, Saçaklızade Mahallesi\'nde meydana geldi. Rüyasında, evinin altında define olduğunu gören Muharrem Eliaçık, 11 ay önce 2 katlı evinin altını kazmaya başladı. Eliaçık, bir süre sonra kazıyı yalnız başına sürdüremeyince 2 işçi tutup sürdürdü. Kazma ve kürekle kazdıkları alandaki toprak ve taşları, kurulan makara sistemiyle bahçede yığıldığını görüp şüphelenen komşuları, polise ihbarda bulundu.

30 METRE KAZILDI

İhbar üzerine eve gelen polisler, Eliaçık\'ın 11 ay boyunca 30 metre derinliğinde kazı yaptığını belirledi. Eliaçık\'ın rüyasında evinin altında define olduğunu söylemesi üzerine ekipler, kazıyı durdurdu. 10 bin lira harcayıp kazı yapan ancak herhangi bir sonuca ulaşamayan Muharrem Eliaçık, \"Kazıya başladık ve epey çalıştık. Polisler gelince de bıraktık. İkinci bir emre kadar durduk. 30 metre falan kazdık, zemin derinmiş\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Muharrem Eliaçık\'ın evi

- Bahçedeki kazı alanı

- Kazıdan çıkarılan taş ve toprak yığını

- Muharrem Eliaçık ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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Virajda devrilen TIR\'ın sürücüsü yaralandı

KOCAELİ\'nin Darıca İlçesi\'nde, atık kağıt yüklü TIR\'ın virajda devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde, Bayramoğlu kavşağında meydana geldi. Yaşar Okucu idaresindeki 41 TT 984 plakalı atık kağıt yüklü TIR virajda devrildi. TIR yan yatarken, Yaşar Okucu hafif yaralandı. Yaşar Okucu viraja yavaş girdiğini, ancak dorsenin takılı olduğu yerden çıkarak aracın dengesini bozduğunu ve bu nedenle aracının yan yattığını söyledi. Farabi Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Yaşar Okucu tedavi altına alındı. Yola dökülen kağıtlar kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

TIR\'ın görüntüleri

Yaşar Okucu\'nun kazayı anlatması

Sürücünün ambulansa bindirilmesi

Görgü tanığının konuşması

Haber: Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), (DHA) -

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Şanlıurfa\'da tespih çalan hırsız tutuklandı

ŞANLIURFA\'da, yüzünü gizleyen ve elinde tüfekle girdiği işyerinden tespih ve gümüş çalan iki şüpheliden birisi yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kurtuluş ve Bahçelievler semtlerindeki bazı işyerlerinde hırsızlık yaşanması üzerine çalışma başlatan polis, güvenlik kameralarını inceledi. İnceleme sonunda biri elinde tüfek olan iki kişinin işyerlerinden hırsızlık yaptığını belirledi. Yüzlerini gizleyen şüphelilerden A.D.\'nin kimliğini belirleyen polis, şüpheliyi evine yaptığı baskınla yakaladı. Evde yapılan aramada da çalıntı çok sayıda tespih ve gümüş takı ele geçirildi. A.D., sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis, olaya karışan ikinci şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yüzünü gizleyerek hırsızlık yapan şüpheliler

- Emniyetten çıkartılan şüpheli

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)

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Selçuklu dönemini hatırlatan otağa yoğun ilgi

MALATYA’da bir işletmeci, Diriliş Ertuğrul dizisinden ilham alarak lokanta açtı. Selçuklu dönemini anımsatan eşyaların kullanıldığı ‘Battalgazi Otağı’ isimli lokanta, vatandaşların ilgi odağı haline geldi.

Malatya’nın tarihi ilçesi olan Battalgazi’de Ali Karakaş isimli işletmeci, 2 katlı evi Diriliş Ertuğrul dizininden esinlenerek yöresel ev yemeklerinin servis edildiği lokantaya dönüştürdü. ‘Battalgazi Otağı’ isminin verildiği ve dizi setini andıran işletmeyi ziyaret edenler, içerideki yöresel kıyafetlerle fotoğraf çektirmeyi ihmal etmiyor.

Lokantayı işleten Ali Karakaş, Malatya’nın Selçuklu döneminin önemli şehirlerinden biri olduğunu belirterek, \"Bizde bunu dikkate alarak işletmemizin Selçuklu dönemine ait materyallerle donatmaya ve eskiye böyle bir haz ve tadı alma şekline dönüştürmeye çalıştık. Genelde Selçuklu dönemine ait otağımız Türkmen otağı dediğimiz şimdiki ismiyle ‘meclis’ mecliste oturup karar aldığı Türkmen otağı. Biraz daha ticari değil de, insanların gelip elbiseleri giyinip, o güne gidip, o günle ilgili materyalleri, kılıçları, kalkanları alıp oklarla beraber o zamanki savaş araçlarını tanıma fırsatı verebiliyoruz. Burası adeta canlı yaşam müzesi gibi.\"

Lokantayı ziyaret edenler de Selçuklu dönemini andıran işletmede yöresel yemeklerin tadına bakmanın kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Otağı ziyaret edenler

- Otağ işletmecisinin konuşması

- Müşteriler ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

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