DHA:YAYLADA, TEK TİP İNŞA EDİLEN 6 EV KAÇAK ÇIKTI

GÜMÜŞHANE\'nin Taşköprü Yaylası\'nda, 6 akraba ailenin, aynı mimaride yan yana inşa ettikleri 6 evin kaçak yapı olduğu ortaya çıktı. Mimarileri dikkat çeken, sahiplerinin \'İmar Barışı\' uygulamasına başvurdukları öğrenilen yapılarla ilgili işlem başlatıldı. Yaylaya çıkan ekipler, tutanak tutarken, yapıların 2 yıl önce inşa edildiği belirlendi.

??Kent merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Taşköprü Yaylası\'nda 6 akraba aile, aynı mimaride, yan yana 3\'er katlı 6 ahşap ev inşa etti. Kar yağışından etkilenmemeleri için Avrupa’da görülen çatı mimarisi uygulanan evlere \'Yeşil Dam Evleri\' adı verildi. Evler, yaylayı ziyaret edenlerin ilgisini çekmeye başladı. Yaylaya gelenler, evlerin otel ya da kiralık olup olmadıklarını soruyor.

YAPILAR KAÇAK ÇIKTI

Ancak 2 yıl önce inşa edilen evlerin kaçak oldukları ortaya çıktı. Mimarileri ile dikkat çeken, sahiplerinin \'İmar Barışı\' uygulamasına başvurdukları öğrenilen yapılarla ilgili işlem başlatıldı. Jandarma ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, kaçak inşa edilen yapılarla ilgili tespitte bulundu, tutanak tuttu.

‘AVRUPA’DA GÖRDÜK, YAPTIK’

Ev sahiplerinden Ferit Kibar, Taşköprü Yaylası’na evlerinin olmasını istediklerini belirterek “Biz bu otlağı, merayı bozmayalım diye geldik buraya, yarın içerisine, yarı keserek, hayvanların otlak alanlarına müdahale etmeyelim diye daha küçük çapta düşündük. Kendimiz şekillendirdik, doğaya uysun, doğal görüntüyü bozmasın diye düşündük. Yaylada yapılan evler böyle kötü görüntülü olmasın diye. Çok emek harcadık, 2016’da başladık, 2017’de bitirdik. Eşim Avrupa’ya gitmişti, orada görmüş bu şekil yapıları. Bize de böyle ev yapalım diye öneride bulundu. Şehirde yaptırdık, bunun içi tamamen ahşaptır. Dış kısmını sacdan yaptık, yağmurdan ve kardan korumak için. Biz 6 kişi bu evi yaptık, bu kadar kişi büyük bir ev yapıp çok daha ucuz bir maliyet çıkarabilirdik, ama dedik ki doğayla iç içe olsun, doğaya yakışan bir yapı olsun. İsviçre’de var, Alpler’de var, İtalya’da, bizim yaylalarımızda neden olmasın. Bu kadar yapının bir arada olması da tabi ilgi çekti, gelenler \'Burası tesis mi, otel mi?\' diye soruyor. Çocukluğumuz burada geçti, bir hevesle yola çıktık. Jandarma da yeni yapı olduğunu düşünerek buraya geldi, fakat biz bu evleri İmar Barışı çıkmadan yaptırmıştık\" dedi.

Komşusu Lütfü Karaağaçlı da \"Bu yaz çok geldik buraya, arkadaşımızın evini kullandık. Normal evler gibi değil gerçekten, sıra dışı ve hoş yapılmış, tabiata uydurulmuş. Sürekli gelip kalıyoruz, memnunuz biz buradan. Otele benzetiyorlar burayı, ama otel değil, arkadaşlar kendilerine yaptılar, biz de yapımına yardım ettik, gelip kalıyoruz, biz otel gibi kullanıyoruz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Yayladan DRONE detayları

-Evlerden detay

-Jandarmanın tutanak tutması

-Ev sahibi ve komşusu ile röp.

-Detaylar

Haber: Uğur AYDIN - Kamera: Emre KOLTUK TRABZON-DHA