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DHA:TRAFİK MAGANDALARI, 2 GAZİYİ VE YAKINLARINI HASTANELİK ETTİ/EK

DHA ANKARA:TRAFİK MAGANDALARI, 2 GAZİYİ VE YAKINLARINI HASTANELİK ETTİ(EK) 2 KİŞİ TUTUKLANDI Ankara’da, trafikte tartıştıkları gaziler Muzaffer Oktay ve İbrahim Kızılkaş ile yanlarındaki aile bireylerini darp ettikleri iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı

06 Kasım 2017 11:22

DHA ANKARA:TRAFİK MAGANDALARI, 2 GAZİYİ VE YAKINLARINI HASTANELİK ETTİ(EK)
2 KİŞİ TUTUKLANDI

Ankara’da, trafikte tartıştıkları gaziler Muzaffer Oktay ve İbrahim Kızılkaş ile yanlarındaki aile bireylerini darp ettikleri iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Tamer Görkem ve Doğan Çiçek tutuklandı, B.Y., O.S., E.K. ve B.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü  Dökümü
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OLAY ANI (GÜVENLİK KAMERASI)
Hastanede aileden görüntüler
Gazi kardeşi ile Röportaj
Gazi eşi ile Röportaj
Benzinlik çalışanı ile Röportaj
Avukat ile Röportaj
Gazinin hastaneden görüntüsü (Muzafffer Oktay)
Gazilerin içinde bulunduğu otomobilin son halinden görüntü


Muhammet BAYRAM/ANKARA,(DHA)-
 


 

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