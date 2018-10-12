DHA:TOZ BULUTU, CEYLANPINAR'DA HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

ŞANLIURFA’nın Ceylanpınar ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin düştüğü ilçede sürücüler zor anlar yaşarken, vatandaşlar evlerine kapandı.

Suriye üzerinden gelen toz bulutu ilçedeki günlük yaşamı olumsuz etkilerken, toz nedeni ile gökyüzünün rengi kızıla büründü. Toz bulutunun etkisi ile ilçe merkezinde bazı vatandaşlar çareyi evlerine kapanmakta buldu. Toz bulutu etkisini artırmaya başlayınca araçların üzerleri toz tabakası ile kaplanırken, sürücüler de trafikte zor anlar yaşadı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Etkili olan toz bulutu

- Bomboş caddeler

- Genel Detay görüntüler

( Haber-Kamera: Şafak SAĞ-ŞANLIURFA-DHA)



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