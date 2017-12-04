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DHA:Şırnak'ta içi su dolu kuyuya düşen 2'si kardeş 3 kişi aranıyor (1)

ŞIRNAK'ın Belveren beldesinde bulunan eski kömür ocakları bölgesinde, 2'si kardeş 3 kişi, içi su dolu kuyuya düştü

04 Aralık 2017 16:11

ŞIRNAK\'ın Belveren beldesinde bulunan eski kömür ocakları bölgesinde, 2\'si kardeş 3 kişi, içi su dolu kuyuya düştü. 3 kişiyi arama ve kurtarma çalışmaları AFAD, itfaiye ve UMKE ekipleri tarafından sürdürülüyor.
Olay bugün sabah saatlerinde, Balveren Beldesi yakınlarında bulunan eski kömür ocakları bölgesinde meydana geldi. Bölgede bulunan kendilerine ait malzemeleri almayan giden Abdurrahman Tunç, kardeşi Ömer Tunç ile İdris İnal, daha önce kömür çıkartılan ve içi suyla dolan büyük ve derin kuyuya düştü. Olayın duyulmasından sonra bölgeye ADAF, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi.
2\'si kardeş 3 kişiyi arama- kurturma çalışmaları devam ederken, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş ve Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy da çalışmaların yapıldığı bölgeye geldi.
 

OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ 

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)

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