DHA;ŞIRNAKLI MADEN İŞÇİLERİ GECE TOPRAĞA VERİLDİ

ŞIRNAK merkez Belveren Beldesi ile Araköy arasında bulunan bir kömür ocağında metan gazı zehirlenmesi sonucu dün hayatını kaybeden 3 işçi gece saatlerinde toprağa verildi. Yaşamını yitiren Tunç kardeşlerinin ağabeyi Ahmet Tunç\'un 2009 yılında yine kömür ocağında yaşamını yitirdiği belirtildi. Balveren Beldesi ile Araköy arasında bulunan eski bir kömür ocağında malzemelerini almaya giden Abdurrahman Tunç (47), kardeşi Ömer Tunç (37) ve İdris İnal (36), metan gazı zehirlenmesi sonucu yaşamını yitirmişti. 3 işçinin 80 metre derinliğindeki kuyu tarzındaki kömür ocağından cenazelerinin çıkarılması için Mardin, Batman Van\'dan sevk edilen AFAD ekipleri ile Şırnak Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra UMKE ekiplerinin çalışması dün akşam saatlerine kadar sürmüş ve cenazeler çıkarılmıştı. Metan gazı zehirlenmesinde hayatını kaybeden Abdurrahman Tunç ile Kardeşi Ömer Tunç ile İdris İnal’ın cenazeleri Şırnak Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsinin ardından ailelerine teslim edilmesinin ardından dün gece Balveren Beldesi Camisii\'nde dini vecibeleri yerine getirilen 3 işçinin cenazesi daha sonra köy mezarlığına defnedildi. 3 işçiye mezar olan ocağın, Şırnak\'ta 1 Nolu Kömür Ocağı’nda 17 Ekim tarihinde meydana gelen ve 8 işçinin ölümü ile sonuçlanan göçükten sonra kapatılan kömür ocakları arasında bulunduğu öğrenildi. Kuyu tarzı olarak çalıştırılan ocağa eşyalarını almak için girdikten sonra bir daha çıkamayan Tunç kardeşlerin ağabeyleri Ahmet Tunç’un da aynı beldedeki özel bir kömür ocağında 2009 yılında meydana gelen göçükte yaralandığı ve daha sonra hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadığı öğrenildi.

Olayla ilgisi soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

--------------------------

-İşçilerin toprağa verilmesi

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA) -

========================================================