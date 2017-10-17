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DHA:OVİT DAĞI ULAŞIMA KAPANDI MAHSUR KALAN 6 KİŞİ KURTARILDI

RİZE'nin İkizdere İlçesi'nin 2 bin 640 rakımlı Ovit Yaylası kar yağışı nedeniyle beyaza büründü

17 Ekim 2017 15:32

RİZE\'nin İkizdere İlçesi\'nin 2 bin 640 rakımlı Ovit Yaylası kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Rize-Erzurum karayolu Ovit Geçidi\'nde 4 araçta mahsur kalan 6 kişi karayolları ekiplerince kurtarıldı. Soğuk ve yağışlı hava şartları Doğu Karadeniz\'in yüksek kesiminde etkili oldu. Sabah saatlerinde başlayan şiddetli kar yağışı nedeniyle Rize-Erzurum karayolu Ovit Geçidi ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı bölgede karayolunda 4 araçta mahsur kalan 6 kişi karayolları ekiplerini arayarak yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye iş makineleriyle ulaşan ekipler yolu açmak için çalışma başlattı. Ancak kar yağışı ve tipi nedeniyle yol ulaşıma açılamadı. Mahur kalanlar ise araçlarını bırakarak karayolları ekiplerinin de yardımıyla güvenli bölgeye geçti. Ekipler kar ve tipinin etkisini azaltmasıyla çalışmalara yeniden başladı.
SÜRÜCÜLER HAZIRLIKSIZ YAKALANDI
Ovit Dağı Geçidi\'nin Erzurum ve Rize yönünde çok sayıda araç birikti. Ani bastıran kar yağışına hazırlıksız yakalanarak yolda kalan araç sürücüleri ve vatandaşlar da yolun bir an önce ulaşıma açılmasını istedi.
YAYLALARI TERK ETTİLER

Bu arada bölgede birçok yaylalarda kalan çobanlar da koyun sürüleriyle kar yağışı ve tipi nedeniyle yayları terk ederek ilçe merkezine doğru dönüşe geçti.

Görüntü Dökümü
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-Yolda bekleyen araçlardan görüntüler
-Vatandaş ve sürücü röportajı
-Muhabir anonsları
-Yol açma çalışması
-Detaylar
HABER: MUHAMMET KAÇAR KAMERA: AYTEKİN KALENDER-RİZE /DHA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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