DHA'nın başına geçen yeni isim belli oldu

Uğur Cebeci’nin geçen yıl ağustos ayında istifa kararı almasının ardından boşalan DHA Genel Müdürlüğü koltuğuna getirilen isim Salih Zeki Sarıdanişmet oldu. Danişmet’in yeni görevi, geçtiğimiz aylarda el değiştirerek Doğan Medya Grubu’ndan Demirören Grubu’na geçen DHA tarafından, “Duayen gazeteciler Hasan Yılmaer ve Uğur Cebeci'nin ardından DHA'nın yeni Genel Müdürü Salih Zeki Sarıdanişmet oldu” ifadeleriyle duyuruldu.

Salih Zeki Sarıdanişmet kimdir?

DHA’da, Danişmet’in özgeçmişiyle ilgili de şu bilgilere yer verildi:

“1974, Kayseri doğumlu. Kayseri Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo-TV ve Sinema Bölümü mezunu. Kayseri ve İstanbul'daki muhabirlik yapan Sarıdanişmet 2000 yılında DHA'da TV Haberlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı. 2002-2003 yıllarında Skytürk Haber Müdürlüğü'nü yürüttü. 2004 yılında Washington'a taşınarak DHA Washington muhabiri oldu. Sarıdanişmet'in yapımcılığını üstlendiği Amerikalı gazete yazarlarının düzenli konuk olarak katıldığı 'Stüdyo Washington' isimli günlük program, 14 ay boyunca TRT Türk'te ekrana geldi.

2015- 2016 yılında Anadolu Ajansı Türk Dünyası Haberleri Müdürü olarak göreve başladı. 2016 Eylül ayından itibaren DHA Yeni Medya ve Projeler Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi olarak çalışmalarını sürdürdü.”