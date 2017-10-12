DHA'nın acı günü; Turgay Murtezaoğlu’nu kaybettik

TRABZON, (DHA) - DOĞAN Haber Ajansı Trabzon Bürosu\'nun emektar şefi 66 yaşındaki Turgay Murtezaoğlu, tedavi gördüğü hastanede bugün yaşamını yitirdi.

Trabzon\'un duayen gazetecilerinden olan ve Doğu Karadeniz Bölgesi\'ndeki olayları yarım yüzyıla yakın süre içerisinde izleyen Turgay Murtezaoğlu, bir süredir tedavi gördüğü özel hastanede saat 16.15 sıralarında yaşamını yitirdi. Doğan Haber Ajansı Trabzon Büro şefliğini yürüten Murtezaoğlu’nun vefat haberi, ailesi, yakınlarını, meslektaşlarını ve sevenlerini yasa boğdu. Bölgede uzun yıllar gazetecilik yapan ve çektiği doğa ve hayvan fotoğraflarıyla birçok ödüle layık görülen Murtezaoğlu için yarın saat 14.00’da üyesi olduğu Trabzon Gazeteciler Cemiyeti önünde tören düzenlenecek. Turfay Murtezaoğlu için daha sonra kent merkezinde bulunan İskenderpaşa Camii’nde ikindi vakti cenaze namazı kılınacak. Cenaze namazının ardından Mürtezaoğlu\'nun cenazesi Trabzon\'da aile kabristanlığında toprağa verilecek.

35 YILLIK GAZETECİYDİ

1951 yılında Trabzon’da doğan Turfay Murtezaoğlu, Ankara TED Koleji\'ndeki eğitim hayatının ardından 1982 yılında Hürriyet haber Ajansı (HHA) Trabzon Bürosu\'nda gazeteciliğe başladı. 1983 yılında Büro Şefliği görevine getirilen Murtezaoğlu, Hürriyet Haber Ajansı ile Milliyet Haber Ajansı\'nın birleşmesiyle 1999\'da kurulan Doğan Haber Ajansı\'nın (DHA) Trabzon Büro Şefliği görevini sürdürdü. Trabzon Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Cemiyet, Türkiye Spor Yazarları Derneği, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği ve Uluslar arası Spor Yazarları Derneği (AIPS) üyesi olan Turgay Murtezaoğlu, ayrıca sürekli basın kartı sahibi.



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