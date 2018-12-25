DHA'nın 45 yıllık emekçisi Erhan Göğem, toprağa verildi

Özgür ALTIN/KIRIKKALE, (DHA)- DEMİRÖREN Haber Ajansı\'nın (DHA) Kırıkkale temsilcisi, gazetecilik mesleğinde 45 yılı geride bırakan ve 70 yaşında yaşamını yitiren Erhan Göğem\'in cenazesi, düzenlenen cenaze töreninin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Gazetecilik mesleğine 1973 yılında Hürriyet Haber Ajansı\'nda başlayan, ardından Milliyet Haber Ajansı ve DHA\'da çalışmaya devam eden Erhan Göğem, dün sabaha karşı kanser tedavisi gördüğü Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi\'nde hayatını kaybetti. Meslekte 45 yılı geride bırakan evli ve 2 kız babası Erhan Göğem\'in ölümü, kentte büyük üzüntüye yol açtı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ UĞURLADI

Hastalığına rağmen son ana kadar haber peşinde koşan Erhan Göğem için Kırıkkale Merkez Nur Camii\'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Erhan Göğem\'in ailesi ve meslektaşlarının yanı sıra Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayaz, eski Kırıkkale Valisi Ali Kolat, CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Kırıkkale İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, çevre illerin Gazeteciler Cemiyeti Başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

\'ADINI GURURLA TAŞIYACAĞIZ\'

Erhan Göğem\'in kardeşi Bülent Göğem ve diğer aile fertleri, üzerine fotoğraf makinesi ve çok sevdiği Kırıkkalespor\'un forması konulan tabutun başında taziyeleri kabul etti. Erhan Göğem\'in kızı Esra Göğem, tabutun başında babasının fotoğrafını öperek, \"Lütfen haberlerinizde adını gururla taşıyacağımızı yazın, ismi bir markaydı ve biz gururla dimdik ayakta yaşatacağız adını\" diyerek gözyaşı döktü. Göğem\'in cenazesi, öğlen kılınan cenaze namazı ardından Yahşiyan Mezarlığı\'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.



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