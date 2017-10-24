DHA:KUYUDAKİ GÖÇÜĞÜN NEDENİ 'DEFİNE' KAZISI

ANTALYA\'nın Elmalı İlçesi\'nde dün gece kazdıkları kuyuda meydana gelen göçük nedeniyle toprak altında kalan inşaat ustası 47 yaşındaki Şaban Şener ile emekli 61 yaşındaki Eşref Nalbant yaşamlarını yitirdi. Göçük altında kalmaktan son anda kurtulan Ganim Nalbant\'ın, kuyuda define aradıklarını söylediği iddia edildi.Elmalı\'ya bağlı Bayralar Mahallesi\'nde Şaban Şener, Eşref Nalbant ile oğlu Ganim Nalbant, dün gece Y.Y.\'ye ait bahçede bulunan eski ve toprak dolmuş su kuyusunda kazma ve kürekle kazı yaparken, göçük meydana geldi. Bir ucu kuyunun yanındaki ağaca, diğeri bellerine bağlı iple kuyuya inen Şaban Şener ve Eşref Nalbant üzerlerine yığılan toprağın altında kalırken, Ganim Nalbant ipe tutunarak kuyudan çıkmayı başardı.

CENAZELERE 6 SAAT SONRA ULAŞILABİLDİ

Saat 22.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Kaymakam Gürbüz Saltaş ile Belediye Başkanı Ak Partili Ümit Öztekin de bölgeye giderek çalışmaları yakından takip etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Elmalı Belediyesi\'ne bağlı iş makineleriyle jandarma ekipleri Şaban Şener ile Eşref Nalbant\'a bulabilmek için çalışma başlattı. İş makinesi yardımıyla kuyuya inen itfaiye ekipleri, Şener ve Nalbant\'a ulaşabilmek için yoğun çaba sarf etti. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu saat 04.00 sıralarında Şaban Şener ve Eşref Nalbant\'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Yaklaşık 14 metre derinlikte bulunan Şaban Şener ve Eşref Nalbant\'ın cenazeleri halat yardımıyla yukarı çekilerek kuyudan çıkarıldı.

\'DEFİNE ARIYORDUK\' İDDİASI

Göçükten kurtulan Eşref Nalbant\'ın oğlu Ganim Nalbant\'ın, olayın ardından çevredekilere kuyuda define aradıklarını söylediği iddia edildi. Şok geçiren Ganim Nalbant\'ın kazıyı ne kadardır sürdürdükleriyle ilgili net bilgiler veremediği kaydedildi.Şaban Şener ile Eşref Nalbant\'ın cenazeleri Elmalı Devlet Hastanesi\'nde yapılan otopsinin ardından bu sabah ailelerine teslim edildi.Bahçenin bulunduğu evin sahibi Y.Y. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Mehmet AKIN/ELMALI (Antalya), (DHA) -