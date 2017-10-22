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DHA:KİLİS'E OBÜS VE TANK SEVKİYATI

SURİYE sınırındaki Kilis'e, fırtına obüsü ve tank sevkiyatı yapıldı

22 Ekim 2017 18:27


SURİYE sınırındaki Kilis\'e, fırtına obüsü ve tank sevkiyatı yapıldı.
Suriye\'nin Halep kentine bağlı Afrin İlçesi\'nin karşısında bulunan Kilis\'e askeri sevkiyat devam ediyor. 7 çekicinin taşıdığı obüs ve tanklar, terör örgütü PKK\'nın Suriye’deki uzantısı PYD/YPG kontrolündeki bölgelerin Türkiye tarafındaki sınır karakollarına konuşlandırıldı. Çekiciler, tank ve obüsleri ulaştrıdıktan sonra kentten ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Askeri çekicilerin geçişi
- Genel ve detay görüntüler
(Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 81 MB
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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