DHA:KAYIP JAPON GAZETECİ OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN KİŞİNİN KİMLİK TESPİTİ İÇİN HEYET GELDİ

HATAY\'a dün getirilen ve Suriye\'de 2015 yılında kaçırılan Japon gazeteci Yasuda Jumpei Yamamato olduğu iddia edilen kişinin kimlik tespiti için Japon Büyükelçiliği\'nden bir heyet, Hatay İl Göç İdaresi\'ne geldi.

Güvenlik ve istihbarat birimlerinin koordinesinde dün Hatay\'a getirilen ve kayıp gazeteci Yasuda Jumpei Yamamato olduğu iddia edilen kişi, büyük gizlilik içinde Hatay Devlet Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Üzerinden kimlik belgesi çıkmayan Japon uyruklu kişi, İl Göç İdaresi\'ne teslim edildi. Bu kişinin, 2015\'te Suriye\'ye yasa dışı yollarla girdikten sonra kaçırılan Yasuda Jumpei Yamamato olabileceğinin değerlendirmesi üzerine temas kurulan Japonya Büyükelçiliği\'nden 3 kişilik heyet Hatay\'a geldi. Heyet, Türk yetkililerle birlikte Yamamato olduğu değerlendirilen kişiyle İl Göç İdaresi\'nde görüşme yaptı. Kimlik tespitinin ardından Hatay Valisi Erdal Ata\'nın da konuyla ilgili bir açıklama yapmasının beklendiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Araçların gelişi

- Gazetecilerin görüntüsü

- Aracın binaya girişi

SÜRE:01\'13\" BOYUT:135 MB

Haber-Kamera:Hüseyin BOZOK/HATAY,(DHA)

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