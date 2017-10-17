DHA:KARLIOVA'DA FIRTINA BİR ÇOK ÇATIYI UÇURDU, 2 KİŞİ YARALANDI

BİNGÖL\'ün Karlıova İlçesi\'nde dün gece etkili olan fırtına nedeniyle bazı kamu kurumları ve çok sayıda evin çatılarını uçururken, 2 kişi hafif yaralandı. Karlıova İlçesi\'nde akşam saatlerinde başlayan fırtına gece saatlerinde etkisini artırmasıyla ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Elektriklerin kesik olduğu ilçede, fırtının etkisiyle çatılardan uçan parçalar birçok araçta maddi hasar meydana gelirken, 2 kişinin yaralanmasına neden oldu. Karlıova Hükümet Konağı ve öğretmen evinin çatıları yerinden söküldü, bir çok resmi kurum çatısı ise zarar gördü. İlçede çok sayıda evin de çatıları fırtınanın etkisiyle tahrip oldu. Kaymakamlık ve belediye ekipleri sabah saatlerinde, fırtınadan dolayı zarar gören vatandaşları ziyaret ederek, hasar tespiti yapmaya başladı. Sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybeden fırtına sonrasında vatandaşlar dışarı çıkabildi.

Görüntü Dökümü:

-İlçeden görüntü

-Fırtanın etsiyle yere düşen çatı parçaları

-Araçların üzerine düşen çatı parçaları

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl), (DHA) -



