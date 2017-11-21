DHA:KARABÜK-BARTIN YOLUNDA KAR ULAŞIMI AKSATTI (EK)

KIZILAY\'DAN YOLDA KALANLARA DESTEK

Karabük-Bartın yolunda kar yağışı etkisini sürdürüyor. Ahmet Usta mevkisinde bazı araçlar kayarak yoldan çıktı. Türk Kızılayı Karabük Şubesi görevlileri, araçlarında kurtarılmayı bekleyen sürücüler ile yolculara meyve suyu, su ve bisküvi dağıttı. Emniyet ve Kızılay görevllieri ile diğer sürücüler, kara saplanan araçları iterek kurtarmaya çalıştı. Sürücüler, kurtarılan araçlarına zincir takarak yola devam etti. Kızılay Şube Başkanı Mehmet Uzun, yolda kalan sürücü ve yolculara ikramda bulunduklarını söyleyerek, \"Amacımız sürücülerimize ve yolcularımıza yalnız olmadıklarını hissettirmek. Yolda kalan insanlarımızın ihtiyaçları var. Biz buradayız ve ikramlarımız devam ediyor\" dedi.

Görüntü dökümü:

-Kızılay görevlilerinin sürücüye yardım etmesi

-Kara saplanan aracın itilerek kurtarılmaya çalışılması



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