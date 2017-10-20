DHA:HAŞDİ ŞABİ SÖZCÜSÜ NURİ: ABADİ, KERKÜK İL SINIRLARINI GEÇMEMEMİZ TALİMATI VERDİ

HAŞDİ Şabi Sözcüsü Kerim Nuri, Kerkük il sınırlarının geçilmeyeceğini belirterek, \"Başbakan ve Silahlı Kuvvetler Genel Komutanı Haydar Abadi, Kerkük il sınırlarını geçmememiz talimatı verdi\" dedi. Irak ordusunun Haşdi Şabi\'yle tartışmalı bölgelere yönelik gerçekleştirdiği operasyon kapsamında, Kerkük-Erbil arasında Iraklı güçlerle peşmerge arasında çatışma çıkarken, Haşdi Şabi Sözcüsü Nuri, bir açıklama yaptı. Kerkük-Erbil arasında bulunan Pirde bölgesinde, bugün sabah saatlerinde başlayan ve ağır silahların kullanıldığı çatışmayla ilgili konuşan Nuri, Irak Başbakanı Haydar El Abadi tarafından Kerkük sınırını geçmeme talimatı aldıklarını söyledi. Haşdi Şabi Sözcüsü Nuri, \"Saldırıyla hedef, Kerkük il sınırlarını almaktı. Kesinlikle Kerkük il sınırları geçilmeyecek. Başbakan ve Silahlı Kuvvetler Genel Komutanı Haydar Abadi, Kerkük il sınırlarını geçmememiz talimatı verdi\" diye konuştu.



ERBİL, (DHA) -