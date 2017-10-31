DHA:HABUR'UN KARŞISINDAKİ İBRAHİM HALİL SINIR KAPASI MERKEZİ YÖNETİME DEVREDİLDİ

ŞIRNAK\'ın Silopi ilçesi yakınlarında bulunan Habur sınır kapasının karşısındaki İbrahim Halil Sınır kapısının bugün sabah saatlerinde itibaren merkezi Bağdat yönetimine devredildiği belirtildi. Sınır kapasının devredilmesi nedeniyle düzenlenen törene, 2\'inci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel ve Irak Genelkurmay Başkanı Osman Al Ganimi katılırken, TSK\'nın askeri tatbikatına katılan Irak askerlerinin sabah saatlerinde sınırın Irak tarafına geçtikleri belirtildi.

KONVOY HALİNDE GÜMRÜK KAPASINA GİRDİLER

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 18 Eylül\'de Habur sınır kapısı yakınlarında başlattığı ve sonradan 33 Irak askerinin de katıldığı askeri tatbikata katılan askerler sabah saatlerinde ellerinde Türk ve Irak bayrakları ile konvoy halinde zırhlı araçlar ile Habur Sınır Kapısı Gümrük sahasına girdiler. Yaşanan bu askeri hareketliliğin, Habur sınır kapasının karşasında bulunan ve 1991 yılından beri Kürt Bölgesel Yönetimine bağlı Peşmergelerin denetiminde İbrahim Halil Sınır kapısının merkezi yönetime deviredilmesinden kaynaklandığı ortaya çıktı. Gümrük sahasında yapılan törene, 2\'inci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel ve Irak Genelkurmay Başkanı Osman Al Ganimi katılırken, TSK\'nın askeri tatbikatına katılan Irak askerlerinin sabah saatlerinde sınırın Irak tarafına geçtikleri belirtildi. Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin 25 Eylül\'de yaptığı bağımsızlık referandumundan sonra merkezi Bağdat yönetimi sınır kapalarının devrini istemişti. 16 Ekim\'de Irak ordusu ve Haşdi şabi güçlerinin tartışmalı bölgelere yönelik başlattığı operasyondan sonra yaşanan çatışmalar nedeniyle ABD öncülüğünde Bağdat ve Erbil yönetimi Musul\'da göreymelere başlamıştı. Görüşmeler nedeniyle taraflar arasında ateşkes ilan edilirken, yapılan anlaşmalara göre sınır kapaları ve sınırlar konusunda bazı konulurda anlaşma sağlanmıştı. Anlaşmaya göre, sınır kapılarında Peşmerge, Irak askerleri ve ABD askerleri bulunacak ve sınır kapalırı ortak güçler ile kontrol edelicekti.

Kürt Bölgesel Yönetimine yakın kaynaklar, İbrahim Halil Sınır kapısında bir devirin olmadığını ancak yapılan anlaşma gereği, gümrüğün yönetimi yine Kürtlerin elinde olacağı ama merkezi hükümetin asker ve memurları ile ABD askerlerininde sınır kapısında görev alacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü

----------------

-Askerleri taşıyan zırhlı araç konvoyunun ilerleyişi

-Konvoyun Habir Gümrük Alanı\'na girişi

-Gümrük sahasında askerlerin içtima alması

-6 zırhlı kirpinin çıkışı

-Yetkililerin içtima yapan askerlerle görüşmesi

-Iraklı askerlerin sevinç gösterisi

-Askerlerin araca binişi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Mehmet Selim YALÇIN-Halil COŞKUN/SİLOPİ, (Şırnak),(DHA)-





