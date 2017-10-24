DHA:EŞİ BARIŞMAYI REDDEDİNCE SELFİE ÇEKİP İNTİHAR ETTİ

ANTALYA\'da 48 yaşındaki Nurettin Kırık, boşanma aşamasında olduğu Gürcistan uyruklu eşi Svetlana Kırık\'ın görüşme talebini reddetmesi üzerine bir ağacın altına oturup, yanındaki tüfeği karnına dayadı. Bu sırada cep telefonuyla selfie çeken Kırık, \"Ben, yalnızca seni sevdim\" dedikten sonra tüfeği ateşledi. Ağır yaralanan Kırık, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay, sabah saatlerinde, Muratpaşa İlçesi Çağlayan Mahallesi 2025 Sokak\'ta bulunan bir apartmanın bahçesinde meydana geldi. Burdur\'daki şeker fabrikasından emekli Nurettin Kırık, yaklaşık 1 yıl önce Gürcistan uyruklu Svetlana Kırık ile evlendi. Burdur\'da oturan eski eşiyle de görüşmeye devam eden Kırık, bu nedenle Svetlana Kırık ile sorunlar yaşadı. Nurettin Kırık, oturdukları evden ayrılırken, Svetlana Kırık ise boşanma davası açtı.

Boşanmak istemeyen Kırık, sabah saatlerinde kamyonetiyle Svetlana Kırık\'ın oturduğu eve geldi. Eşiyle görüşüp, ondan özür dilemek isteyen Kırık, aldığı olumsuz yanıt üzerine sinirlendi. Kamyonetindeki av tüfeğini alıp, havaya ateş eden Nurettin Kırık, eşi Svetlana Kırık\'tan inmesini istedi. Eşinin elinde silahla beklediği gören Kırık, polisten yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

\'BİR CANIM KALDI\' DEYİP, TETİĞİ ÇEKTİ

Elindeki tüfekle bir ağacın dibine oturan Nurettin Kırık, namluyu karnına dayadıktan sonra tetik bölümüne düzenek yapıp, ayağını dayadı. Polisin yanına yaklaşmasını istemeyen Kırık, o sırada cep telefonuyla da selfie çekti.

Bir taraftan bağıran Kırık, \"Ben, yalnızca seni sevdim. Hala da seviyorum. Sana her şeyimi verdim. Bir canım kaldı\" sözlerinin ardından tetiği ayağıyla itip, tüfeği ateşledi. Kanlar içinde kalan Kırık, sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak, özel bir hastaneye götürüldü. Ağır yaralanan Kırık, kaldırıldığı hastanede, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

Olay sonrası evden sokağa inen Svetlana Kırık ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Nurettin Kırık\'ın elinde tüfekle beklemesi

-Telefonla selfie yapması

-Polisin güvenlik önlemi alması

-Kendini vuran Kırık\'a polisin müdahale etmesi

-Sağlık ekiplerinin müdahale etmesi

-Ambulansa alınması

-Svetlana Kırık\'ın polis merkezine götürülmesi

-Olay yerinde bulunan tüfekten görüntü

Detaylar

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Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA)

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