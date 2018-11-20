T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA:DÜŞEN UÇAĞIN ENKAZI BULUNDU; PİLOT VE ÖĞRENCİSİNDEN ACI HABER (EK)

CENAZELER MORGA GÖTÜRÜLDÜ Aydın Çıldır Havalimanı'ndan kalktıktan bir süre sonra düşen ve enkazı ertesi gün Karacasu ilçesi Yenice Mahallesi'ndeki dağlık alanda bulunan  tek motorlu Cessna 172 tipi eğitim uçağının pilotu Hamdi Yılmaz ve uçuş eğitimi verd

20 Kasım 2018 20:30

CENAZELER MORGA GÖTÜRÜLDÜ

Aydın Çıldır Havalimanı\'ndan kalktıktan bir süre sonra düşen ve enkazı ertesi gün Karacasu ilçesi Yenice Mahallesi\'ndeki dağlık alanda bulunan  tek motorlu Cessna 172 tipi eğitim uçağının pilotu Hamdi Yılmaz ve uçuş eğitimi verdiği öğrencisi Merve Altun\'un cesetleri, Karacasu ilçesinin kırsal Dikmen Mahallesi\'ne getirildi. Cenazelerin buradaki Mahalle Meydanı\'nda hazır bekletilen 1\'i Karacasu, diğeri ise Kuyucak Belediyesi\'ne ait cenaze araçlarına nakledilmesi bekleniyordu. Ancak bundan vazgeçilip cenazeler dağlık bölgeden indirilip, Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine ait arazi aracı ile bekletilmeden Karacasu Devlet Hastanesi Morgu\'na götürüldü.
Bu arada dağlık alanda uçağın enkazını inceleyen ekipler, uçağın düşme nedeninin yoğun sis olduğunu bildirdi. Yoğun sis nedeniyle pilotun dağı fark etmemiş olabileceği ifade edildi.  

Görüntü Dökümü
------------------------
-Dikmen Mahallesi\'nde bekleyen cenaze araçlarından görüntü
-Cenazelerin arazi taşıtı ile getirilmesinden görüntü
-Karacasu Devlet Hastanesi\'nden görüntü
-Genel ve detay görüntüler

 Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / KARACASU (Aydın), (DHA)
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

CENAZELER MORGA GÖTÜRÜLDÜ AydınHavalimanıKaracasuYenice MahallesiCessnaHamdi YılmazMerve AltunDikmen MahallesiCenazelerinMahalle MeydanıKuyucak BelediyesiAncakDenizliAfetAcil Durum Müdürlüğü AFADKaracasu Devlet
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24