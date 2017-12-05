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DHA;DOĞALGAZ TANKERİ ÇANAKKALE BOĞAZI'NI KAPATTI

ÇANAKKALE Boğazı sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) taşıyan tankerin geçişi nedeniyle, transit gemi geçişlerine tek yönlü olarak kapatıldı

05 Aralık 2017 13:30

ÇANAKKALE Boğazı sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) taşıyan tankerin geçişi nedeniyle, transit gemi geçişlerine tek yönlü olarak kapatıldı. Nijerya\'nın Bonny Limanı\'ndan aldığı sıvılaştırılmış doğalgaz yükünü Marmara Ereğlisi\'nde bulunan BOTAŞ tesislerine götüren, 116 bin 568 groston ağırlığındaki ve 292 metre uzunluğundaki, Bermuda bayraklı \'LNG ABALAMABIE\' adlı tanker, Çanakkale Boğazı\'ndan geçiş yaptı. Ege Denizi\'nden saat 07.40\'da boğaza giriş yapan doğalgaz tankeri, saat 09.20 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Tankere, boğaz geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü\'nün \'Kurtarma-4\' ve \'Kurtarma-9\' adlı römorkörleri eşlik etti.
Doğalgaz tankerinin geçişi nedeniyle, Çanakkale Boğazı güvenlik amacıyla Marmara Denizi\'nden Ege Denizi yönüne transit gemi geçişlerine kapatıldı. Tankerin Marmara Denizi\'ne açılmasının ardından, boğazın transit gemi geçişlerine saat 11.15\'te yeniden açılacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
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- Tankerin boğaz geçişinden görüntüler.

Haber - Kamera: Burak GEZEN / ÇANAKKALE, (DHA)
 

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