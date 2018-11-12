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DHA:Dikili'de göçmenleri taşıyan tekne battı: 10 kayıp

İZMİR'in Dikili ilçesinde kaçakların bulunduğu tekne batarken, kıyıya yüzen 2 göçmen kurtuldu

12 Kasım 2018 13:04

İZMİR\'in Dikili ilçesinde kaçakların bulunduğu tekne batarken, kıyıya yüzen 2 göçmen kurtuldu. Kayıp olduğu belirtilen 10 kaçak göçmen için arama- kurtarma çalışması başlatıldı.

Güvenlik güçlerine ulaşan 2 kaçak göçmen, bugün saat 06.20 sıralarında, Dikili\'nin Denizköy bölgesi Karaada önleri balık çiftlikleri mevkisinde içinde bulundukları teknenin battığını ve kıyıya yüzerek çıktıklarını söyledi. Teknede 10 kaçak göçmenin daha bulunduğunu öğrenen Sahil Güvenlik ekipleri,  3 Sahil Güvenlik Botu ve 1 Sahil Güvenlik helikopteri ile bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Bölgedeki aramalar sürüyor.

 

İZMİR/DHA

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