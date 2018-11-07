DHA:DENİZ MARULU TEMİZLİĞİ SÜRÜYOR 

İZMİR Körfezi\'nin özellikle Karşıyaka kıyılarında denizin yüzeyini kaplayan, uzmanların \'deniz marulu\' dediği yeşil örtüdeki beyazlaşma için açıklama geldi. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Sunlu, yüzeyi kaplayan yeşilliğin beyazlaşmasının deniz marulu içindeki canlıların ölmeye başlamasından kaynaklandığını belirterek, temizliği kısa sürede tamamlanmaması durumunda bunun hem kötü kokuya hem de deniz altındaki canlıların ölmesine neden olacağına dikkat çekti.

İzmir Körfezi\'nin Karşıyaka Bostanlı sahilinde deniz yüzeyi, dün (salı) yosun görünümlü yeşilliklerle kaplandı. Sahilde yürüyenler, su üstündeki yeşil örtüyü görünce büyük şaşkınlık yaşarken, bazıları ise olumsuzluk olabileceği endişesine kapıldı. denizin üstünde adeta bir futbol sahası gibi duran yeşil örtünün bugün beyazlaşmaya başladığı görüldü. Denizdeki bu yeşil görüntünün, deniz marulu olduğu açıklandı. Kozmetik sanayinin önemli bir hammaddesi

olan ve Uzakdoğu\'da da yemeklerde kullanılan deniz maruluna besince yüksek değerdeki atıkların neden olduğu ifade edildi. Deniz marulunun temizlenmesi için belediye ekipleri hem denizde hem de kıyıda çalışmalarına bugün de devam etti.

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Sunlu, deniz marulu içerisindeki canlıların ölmeye başlaması nedeniyle yeşil örtünün beyazlaştığını, bunların kısa sürede temizlenmemesi durumunda hem kötü kokuya hem de deniz altındaki canlıların ölmesine neden olacağını söyledi. Prof. Dr. Sunlu, şöyle konuştu:

\"Biz deniz kirliliğinde buna aşırı alg çoğalması, bir tür \'Biyolojik kirlenme\' diyoruz. Bunun iki sebebi var. Çevresel faktörler yani su sıcaklığı, güneş ışıkları su içerisinde bitki besini olarak adlandırdığımız azotlu fosforlu bileşenlerinden oluşuyor. Bu tür olaylara zaman zaman şahit oluyoruz. İnsan sağlığına doğrudan bir etkisi yok. Görsel bir kirlenme var. Ancak akşam saatlerinde bitkiler fotosentez yaptıkları için su içerisindeki oksijeni bitiriyorlar. Bu da dipte yaşayan canlılar için su ürünlerine doğrudan oksijenin gitmesini engelliyor. Bu durum olumsuzluk yaratır. Marulların yüzeyinin beyazlaşması bitkilerin ölmeye başladığını gösteriyor. Bitkiyi bölgeden uzaklaştıramazsak çürüyüp dibe çökecek, su kalitesini bozacak.\" Bölgeye akan 99 dere ve kanalda da temizlik çalışmalarının sürdürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü

------------------------:

- Uğur Sunlu\'yla röportaj

- Denizdeki temizlik çalışmalarından görüntü.

- Denizdeki yeşil örtünün görüntüsü.

- Anons

Haber: Taylan YILDIRIM, kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR (DHA)