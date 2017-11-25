T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA:ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN DEV KONTEYNIR GEMİSİ GEÇTİ

ÇANAKKALE Boğazı'ndan Panama bayraklı 366 metre uzunluğundaki 'MSC GAIA' adlı dev konteyner gemisi geçti

25 Kasım 2017 13:53

ÇANAKKALE Boğazı\'ndan Panama bayraklı 366 metre uzunluğundaki \'MSC GAIA\' adlı dev konteyner gemisi geçti. Geçiş sırasında boğaz tek yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Suudi Arabistan\'ın King Abdullah Limanı\'ndan İzmit Yarımca Limanı\'na giden 151 bin 559 groston ağırlığında ve 366 metre uzunluğundaki \'MSC GAIA\' adlı gemi, Çanakkale Boğazı\'ndan geçti. Saat 09.50\'de Çanakkale önlerine ulaşan gemi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu\'nu saat 10.05\'de döndükten sonra Marmara Denizi\'ne doğru yol aldı. Dev geminin geçişi sırasında boğaz, güvenlik maksadıyla, Marmara Denizi yönünden gelişler için tek yönlü olarak transit geçişlere kapatıldı. Dev konteyner gemisinin geçişine güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü\'ne ait \'Kurtarma-4\', \'Kurtarma-9\' römorkörleri refakat etti.

Görüntü Dökümü

----------------------

- Çanakkale Boğazından geçen MSC GAIA konteyner gemisinden genel ve detay görüntüler

 Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Boğazı PanamaGAIAGeçişSuudi Arabistan King Abdullah LimanıYarımca LimanıBoğazıSaatNara BurnuMarmara DeniziDevKıyı Emniyeti Genel MüdürlüğüGörüntü DökümüBoğazındanMSC GAIAMustafa SUİÇMEZDHA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24