DHA:BURSA'DA BARİYERLERE ÇARPAN YOLCU OTOBÜSÜ BÖYLE YANDI

BURSA\'da, direksiyon hakimiyetini kaybeden otobüs bariyerlere çarptıktan sona yandı. Sürücünün yemek yerken kaza yaptığı öne sürülen kazada can kaybının olmadı. Olay saat 05.30 sıralarında Bursa\'nın Gemlik llçesi Kurtul Köyü Mevkiinde meydana geldi. Bodrum\'dan aldığı yolcularla İstanbul istikametine giden Yalçın K. yönetimindeki Vivalines Tur\'a ait 34 DF 4972 plakalı yolcu otobüsü, Bursa Şehirlerarası Terminali\'nde yolcu indirdikten sonra Bursa-İstanbul otobanına girdi. Kurtul mevkiine geldiği sırada, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu otobüs bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs yanmaya başladı. Yolcular büyük panik yaşarken sürücü, otobüsü durdurup kapıları açarak yolcuları indirdi. Haber verilmesi sonucu olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürürken otobüs ise kullanılamaz hale geldi.Kazayı yaşayan yolculardan Yasin İlter, \"olay anında bir arkadaşım ile telefon konuşması yapıyordum. Otobüs bir anda bariyerlere çarptı. Sonra araçta patlama meydana gelip yangın çıktı. Otobüsün kapıları açılınca canımızı kurtardık. Ön koltukta oturan bazı yolcular, sürücünün kaza anında direksiyonda yemek yediğini söylediler. Ucuz kurtulduk. Verilmiş sadakamız varmış\" dedi. Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.



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Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)-