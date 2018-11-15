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DHA:BURSA' DA TARİHİ AHŞAP EVDE YANGIN ÇIKTI

DHA:BURSA' DA TARİHİ AHŞAP EVDE YANGIN ÇIKTI ursa'da tarihi hanlar ve çarşılar bölgesi içinde yer alan Kayhan'da tarihi ahşap bir evde yangın çıktı

15 Kasım 2018 13:54

DHA:BURSA\' DA TARİHİ AHŞAP EVDE YANGIN ÇIKTI

ursa\'da tarihi hanlar ve çarşılar bölgesi içinde yer alan Kayhan\'da tarihi ahşap bir evde yangın çıktı. Alevler gökyüzüne yükselirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ile ambulans ekibi sevk ediliyor
Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Kayhan Mahallesi Danış Sokak\'ta tarihi bir evde yangın çıktı. Kayhan Çarşısı\'nın hemen yanıbaşındaki yangın korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu. Olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk ediliyor

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BURSA/DHA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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