DHA:BEBEK ARABASINDAN DÜŞMEK ÜZERE OLAN KIZINI BÖYLE YAKALADI

ADANA\'da market işleten Mehmet Ali Durmuş (30), bebek arabasında ayağa kalkan 10 aylık kızı Embia\'yı yere baş üstü düşmek üzereyken son anda yakaladı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, dün Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi\'nde meydana geldi. Evinin altında market işleten 2 çoçuk babası Mehmet Ali Durmuş, bebek arabasındaki kızı Embia\'nın ayağa kalktığını fark etti. Refleks gösteren Durmuş, Embia\'yı baş üstü düşmek üzereyken son anda yakaladı. O anlar ise marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüleri izleyince yaptığı harekete kendisinin bile inanamadığını belirten Durmuş, \"Kim olsa benim yaptığımı yapardı. Allah korusun, kızıma o an bir şey olacak diye çok korktum\" dedi.

Anne Sinem Durmuş (24) ise eşiyle gurur duyduğunu belirterek, \"Kendisi kahraman baba oldu. Görüntüleri izleyen herkes bizi arıyor. Eşimle gurur duyuyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Bebeğin arabasından sarkması

- Babanın bebeği kurtarma anı

- Bebeğin annesinin kucağında görüntüsü

- Ane ve babası ile görüntüsü

- Babanın bebeği öpmesi

- Bebekten detaylar

- Babanın konuşması

- Detaylar

- Baba ile röp.

- Anne ile röp.

- Bebeğin bebek arabasında görüntüsü

- Erkek kardeşi ile görüntüsü

- Genel görüntüler

SÜRE: 02\'57\" BOYUT:326 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,(DHA)