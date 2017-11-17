DHA:BAŞBAKAN YILDIRIM:TERÖR ÖRGÜTÜ GELECEĞİNİZİ KARARTTI

Başbakan Binali Yıldırım, Cizre\'de konuştu. Terörün verdiği zararlara değinen Yıldırım, \"Binaları yerle bir ettiler çukurları kazdılar. Geleceğimizi karartmaya çalıştırlar. Bu zulümü düşman düşmana yapar mı? Bu alçaklar, bu terör örgütü gözünü kırpmadan yaptı. Terör örgütü o çukur günlerinde Cizre\'de 2 bin 938 binayı, iş yeri, evi kullanılmaz hale getirdi. TOKİ\'ye talimat verdik; Yıkılanlardan daha fazla yenisini yapacaksınız. 3 bin 87 konutun yapımı devam ediyor. Size bir teşekkürüm var. 15 Temmuz gecesi Cizre Şerafettin Elçi Havaalanı\'nı kapattı. Alçakların FETÖ terör örgütü mensuplarının Ankara\'ya gitmesini önlediniz. Memleketin geleceğini aydınlattınız\" diye konuştu.

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-Başbakanın konuşması

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CİZRE/DHA



