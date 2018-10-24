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DHA:Askerleri taşıyan araç şarampole yuvarlandı: 1 şehit, 3 yaralı

ERZİNCAN'ın İliç ilçesinde devriye görevi yapan askerlerin içerisinde bulunduğu kaymakamlığa ait araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole yuvarlandı

24 Ekim 2018 13:15

ERZİNCAN\'ın İliç ilçesinde devriye görevi yapan askerlerin içerisinde bulunduğu kaymakamlığa ait araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada, 1 uzman çavuş şehit oldu, 2 uzman çavuş ile 1 astsubay ise yaralandı.

Kaza, bugün sabah saatlerinde İliç ilçesinin Boyalık köyü mevkiinde meydana geldi. İçerisinde, devriye görevi yapan 4 askerin bulunduğu kaymakamlığa ait Uzman Çavuş Çagrı Adıyaman yönetimindeki 24 ER 151 plakalı araç, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı.

Kazada, Uzman Çavuş Furkan Kaplanbaba (25) şehit olurken, uzman çavuşlar Çağrı Adıyaman ve Muhammed Tarık Dost ile Astsubay Üstçavuş Halil Burak yaralandı. Yaralı askerler, ambulanslarla Erzincan\'daki Mengücet Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Uzman Çavus Furkan Kaplanbaba\'nın Sivas\'ın Gürün ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu bildirildi.
Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)

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