DHAANKARA-   Ankara'da Kudüs protestosu 

ANKARA’da Hacı Bayram Camisinde kılınan Cuma namazının ardından bir araya gelen bazı sendikalar ve çeşitli sivil toplum kuruluşları ABD Başkanı Donald Trump’un Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasını protesto etti.

Kılınan Cuma namazının ardından bir araya gelen eylemciler, ‘Kudüs İslam’ın onurudur’, ‘Katil ABD Ortadoğu’dan defol’, ’Kudüs canımız, feda olsun kanımız’, ’Zalimler için yaşasın cehennem’ sloganları attı. ‘Ben minbere başladım ya siz’, ’Kudüs bir okuldur sınıfta kalamayız’, ’Selahattin’in torunlarıyız’ dövizleri taşıyan grupta bulunan bir kişi üzerinde ‘İslam birliği mutlaka kurulacaktır’ yazılı sapanla ABD’yi protesto etti.

Düzenlenen protesto gösterisi öncesinde emniyet güçleri cami ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Basın açıklaması için ayrılan alana giren grup arama noktalarından geçirilerek didik didik arandı. Polis bomba arama köpekleri de cami çevresinde ve alanda görev aldı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, burada yaptığı basın açıklamasında, Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasını protesto ettiklerini belirterek, “ABD Büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınacağını açıklaması kavgadan kargaşadan anarşinin fitilini ateşlemek ve dünyayı yeni bir çıkmazın içine sokma girişimidirö dedi.

\"ABD YARININ BARIŞINI DA SABOTE EDİYOR\"

ABD’nin amacının kaos ortamı oluşturarak iktidarını sürdürmek olduğunu belirten Yalçın, “Kudüs İslam’ın, Hıristiyanlığın, Yahudiliğin, dinlerin mukaddes mekanıdır. Kudüs peygamberlerin hatırası, bir selam ve barış şehri. İslam dünyasının dağınıklığından güç alan bir avuç azgın İslam dünyasının en değerlisine saldırı içine girmeye cesareti buluyorsa ciddi bir muhasebenin vakti geçmek üzeredirö diyerek, ABD’nin bu kararıyla yarının barışını sabote ettiğini sözlerine ekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Cami avlusunda insanlar

Polis köpeklerinden görüntü

Polislerin arama noktaları

Cuma namazı kılınması

Sloganlar, Döviz ve pankartlar

Kuran okunması

Basın açıklaması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Muhammet BAYRAM/ANKARA,(DHA)-

