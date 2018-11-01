DHA:ALMAN SAVAŞ GEMİSİ, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

ÇANAKKALE Boğazı\'ndan F- 214 borda numaralı \'FGS Lubeck\' isimli Alman savaş gemisi geçti. Marmara Denizi\'ne doğru yol alan geminin boğazdan geçişi sırasında, güvertesinde askerlerin bulunması dikkat çekti.

Ege Denizi\'nden saat 10.30\'da Çanakkale Boğazı\'na giriş yapan Alman Donanması\'na ait, F- 214 borda numaralı, Bremen sınıfı, \'FGS Lubeck\' isimli fırkateyn, saat 12.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan \'Dur yolcu\' yazısı önünden geçen Alman savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası Nara Burnu\'nu döndükten sonra Marmara Denizi\'ne doğru yol aldı. Türk Sahil Güvenlik botunun eşlik ettiği Alman savaş gemisinin boğazdan geçişi sırasında, güvertesinde askerlerin bulunması ise dikkat çekti.

Görüntü Dökümü:

-Çanakkale Boğazı\'ndan geçen Alman savaş gemisinden görüntü.

-Savaş gemisinin güvertesindeki askerlerden görüntü.

-Sahil Güvenlik Botu\'nun savaş gemisine eşlik etmesinden görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)

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