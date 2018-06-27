DHA:AFRİN'DE BOMBA YÜKLÜ 2 ARAÇLA TERÖR SALDIRISI: 10 SİVİL ÖLDÜ

ZEYTİN Dalı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Suriye\'nin Afrin bölgesinde bomba yüklü 2 araçla saldırı düzenlendi. 10 sivilin yaşamını yitirdiği saldırıda yaralananlar oldu.Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından geçen Ocak ayında başlatılan Zeytin Dalı Harekatı ile Suriye\'nin Afrin bölgesi, 18 Mart günü terör örgütlerinden tamamen arındırılmıştı. Özgürleştirilen ve sivillerin yeniden dönmeye başladığı Afrin kent merkezinde, bugün öğle saatlerinde PKK/PYD\'li teröristler tarafından bomba yüklü 2 otomobil birbirine yakın noktalarda eş zamanlı olarak infilak ettirildi. Patlamalarda ilk belirlemelere göre 10 sivil yaşamını yitirirken, yaralananlar oldu.

ÖSO ve kentte güvenliği sağlayan ve teyakkuz durumuna geçen TSK unsurları, yaralıları sağlık kuruluşlarına tahliye ederek Afrin\'de önlemlerini artırdı.

Görüntü Dökümü

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- Afrin\'den yükselen dumanlar

- Patlama olan bölge

- Yaralılar ve yanan araçlar

- Genel ve detay görüntüler

(Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: GAZİANTEP -DHA)

