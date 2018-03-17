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DHA YURT:'ZEYTİN DALI HAREKÂTI'NDA 57'NCİ GÜN; 3 BİN 567 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye'nin Afrin kentinde terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 57'nci gününde, etkisiz hale getirilen terörist sayısı, 3 bin 567 oldu

17 Mart 2018 12:55

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) Suriye\'nin Afrin kentinde terör örgütlerine yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'nın 57\'nci gününde, etkisiz hale getirilen terörist sayısı, 3 bin 567 oldu.TSK tarafından 20 Ocak\'ta, Türkiye\'nin sınır hattı ile bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması, bölge halkının, teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması amacıyla Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG\'li ve DEAŞ\'lı teröristlere yönelik başlatılan \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda 57\'nci güne girildi. Genelkurmay Başkanlığı, karadan ve havadan operasyonların sürdüğü harekatla ilgili açıklama yaptı. Harekâtın başından beri, 37\'si son 
24 saatte olmak üzere, toplam 3 bin 567 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

HATAY-KİLİS, (DHA)-
 

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