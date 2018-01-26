DHA YURT:'ZEYTİN DALI HAREKATI' 7'NCİ GÜNÜNDE; MEHMETÇİK AFRİN'E İLERLİYOR (EK)

KİLİS SINIRINDAN HEDEFLER BOMBALANDI
Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütü mevzileri, Kilis\'te sınır hattında konuşlu topçu birlikleri tarafından ateş altına alındı. Vurulan hedeflerden siyah dumanlar yükselirken, Türk askerleri ile ÖSO mensuplarının teröristlerle karadan girdikleri sıcak çatışmanın sesleri de Kilis\'in sınır hattından duyuldu. Hatay\'ın Reyhanlı ilçesi Şarkhamamı mevkiinden de Afrin\'e yönelik top atışları yapıldı.
HATAY\' DAN AFRİN\'DEKİ YPG HEDEFLERİ TOP ATIŞLARIYLA VURULDU
Hatay\' ın Reyhanlı ilçesi sınırından Afrin\' deki YPG hedeflerine top atışı yapıldı.
Görüntü Dökümü
----------------------------------KİLİS
- Sınır hattı
- Afrin kırsalından yükselen duman
- Genel ve detay görüntüler
( Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU, Burak EMEK-KİLİS-DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU:128 MB
Görüntü Dökümü
------------------------REYHANLI
-Top atışlarından görüntü
REYHANLI(HATAY)DHA
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