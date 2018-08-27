DHA YURT;YANGINDA MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI, 10 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

İZMİT\'te, 4 katlı apartmanın en üst katında bulunan evin yatak odasında çıkan yangın, paniğe neden oldu. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, apartmanda mahsur kalanları yangın merdivenleri ile kurtardı. Dumandan etkilenen 10 kişi hastanelere kaldırıldı.Yangın, Tepecik Mahallesi İnönü Caddesi Limonluk Geçidinde bulunan 4 katlı apartmanda meydana geldi. K.C.İ. adlı kişiye ait olduğu öğrenilen evin yatak odasından bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 4 katlı bina ve yan tarafında bulunan 7 katlı apartmanı dumanlar kapladı. Apartman sakinleri itfaiye ve 112 Acili arayarak yardım istedi. Aralarında çocukların da bulunduğu apartman sakinleri, evlerde mahsur kaldı. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, mahsur kalanları yangın merdivenleri ile kurtardı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen vatandaşlara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Dumandan etkilenen 2\'si çocuk 10 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. 10 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Apartmanın içini bir anda dumanların kapladığını söyleyen Güzin Tuncay, \"Bir anda evin içerisini dumanlar kapladı. Ne yapacağımızı şaşırdık. İtfaiye gelip yangını söndürerek bizleri kurtardı.\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Binada mahsur kalan vatandaş

-İtfaiye ekipleri

-Dumandan etkilenen Güzin Tuncay ile röp.

-Dumandan etkilenen bir vatandaş itfaiye oksijeni ile hava verilip ambulansa götürülmesi

-Apartmandan indirilen bir çocuk

-İtfaiye, 112 detayları

(Haber-Kamera: Ergün AYAZ-İZMİT-DHA