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DHA YURT;VOLEYBOLCULARI TAŞIYAN MİNİBÜS KAZA YAPTI: 13 ÖĞRENCİ YARALI  

MUŞ’ta hafta sonu yapılacak voleybol turnuvası için Diyarbakır’dan gelen ortaokul öğrencilerini taşıyan minibüs yoldan çıktı

03 Mayıs 2018 20:40

MUŞ’ta hafta sonu yapılacak voleybol turnuvası için Diyarbakır’dan gelen ortaokul öğrencilerini taşıyan minibüs yoldan çıktı. Kazada 11’i kız öğrenci 13 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 13.30 sıralarında güvenlik gerekçesiyle ulaşıma kapalı olan Muş-Kulp karayolu üzerindeki Kurtuluş mezrası yakınlarında meydana geldi. Muş’ta hafta sonu yapılacak olan küçükler voleybol turnuvası için Diyarbakır’dan gelen öğrencileri taşıyan Tuncay Buluş idaresindeki 21 TD 832 plakalı minibüs, virajda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada Diyarbakır Çelebi Eser Ortaokulu kız voleybol takımından 11 öğrenci ile 2 antrenör öğretmen yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü
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Yan yatan araçtan görüntü
Yaralı öğrencilerin ambulanslara alınması
Ambulanslardan görüntü
Jandarmanın minibüsün içini kontrol etmesi
Öğrencilerin çantalarının araçtan çıkartılması
Yaralıların hastaneye getirilmesi
Yaralıların ambulanslardan indirilmesi

(Haber-Kamera: Nejdet ARMAĞAN /MUŞ, (DHA) 
MUŞ, (DHA) 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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