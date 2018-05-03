DHA YURT;VOLEYBOLCULARI TAŞIYAN MİNİBÜS KAZA YAPTI: 13 ÖĞRENCİ YARALI  

MUŞ’ta hafta sonu yapılacak voleybol turnuvası için Diyarbakır’dan gelen ortaokul öğrencilerini taşıyan minibüs yoldan çıktı. Kazada 11’i kız öğrenci 13 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 13.30 sıralarında güvenlik gerekçesiyle ulaşıma kapalı olan Muş-Kulp karayolu üzerindeki Kurtuluş mezrası yakınlarında meydana geldi. Muş’ta hafta sonu yapılacak olan küçükler voleybol turnuvası için Diyarbakır’dan gelen öğrencileri taşıyan Tuncay Buluş idaresindeki 21 TD 832 plakalı minibüs, virajda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada Diyarbakır Çelebi Eser Ortaokulu kız voleybol takımından 11 öğrenci ile 2 antrenör öğretmen yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Yan yatan araçtan görüntü

Yaralı öğrencilerin ambulanslara alınması

Ambulanslardan görüntü

Jandarmanın minibüsün içini kontrol etmesi

Öğrencilerin çantalarının araçtan çıkartılması

Yaralıların hastaneye getirilmesi

Yaralıların ambulanslardan indirilmesi

(Haber-Kamera: Nejdet ARMAĞAN /MUŞ, (DHA)

MUŞ, (DHA)