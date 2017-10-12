DHA YURT:ÜNİVERSİTE KAMPUS YOLUNDA KAZA : 19 YARALI

BATMAN Üniversitesi Batı Raman kampüs yolunda bir okul servis aracı ile belediye halk otobüsü kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 19 öğrenci yaralandı. Bugün sabah saat 07.30 sıralarında Batı Raman kampüsüne giden öğrencileri taşıyan ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 72 S 0152 plakalı okul servis aracı ile karşı yönden gelen halk otobüsü, kafa kafaya çarpıştı. Kaza haberinin duyulması üzerine yaralılar, kaza yerine sevkedilen ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı öğrencilerin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, halk otobüsüyle çarpışan servis aracı hurdaya döndü. Jandarma ekipleri, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

---------------------------

-Çarpışan otobüs ve servis aracı

-Yerde oturan yaralılar

-Kaza yerine gelen ambulanslar

-Yoldan geçen araçlar

-Çarpışma sonucu çevreye yayılan araç parçaları

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)-

