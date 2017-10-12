T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA YURT:ÜNİVERSİTE KAMPUS YOLUNDA KAZA : 19 YARALI

BATMAN Üniversitesi Batı Raman kampüs yolunda bir okul servis aracı ile belediye halk otobüsü kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 19 öğrenci yaralandı

12 Ekim 2017 12:22

BATMAN Üniversitesi Batı Raman kampüs yolunda bir okul servis aracı ile belediye halk otobüsü kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 19 öğrenci yaralandı.  Bugün sabah saat 07.30 sıralarında Batı Raman kampüsüne giden öğrencileri taşıyan ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 72 S 0152 plakalı okul servis aracı ile karşı yönden gelen halk otobüsü, kafa kafaya çarpıştı. Kaza haberinin duyulması üzerine yaralılar, kaza yerine sevkedilen ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.  Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı öğrencilerin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, halk otobüsüyle çarpışan servis aracı hurdaya döndü. Jandarma ekipleri, kaza ile ilgili soruşturma başlattı. 

Görüntü Dökümü

---------------------------
-Çarpışan otobüs ve servis aracı
-Yerde oturan yaralılar
-Kaza yerine gelen ambulanslar
-Yoldan geçen araçlar
-Çarpışma sonucu çevreye yayılan araç parçaları
-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)-
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BATMANBatı RamanKazaYapılanJandarmaDökümü ÇarpışanArif ARSLANReşat YİĞİZBATMAN DHA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24